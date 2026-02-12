台股ETF受益人數升抵1260萬人 連3週創新高

（中央社記者曾仁凱台北12日電）台股2026年開春漲勢兇猛，短短1個多月大漲4642點，吸引投資人瘋狂湧入股市，根據集保結算所的最新統計資料，截至2月6日止，台股ETF受益人數週增35萬7367人，總人數達到1260萬7312人，已連續3週創新高。

累計今年以來，台股ETF受益人數增加43萬3822人。

進一步觀察上週受益人數增加最多的台股ETF前10名，以主動式和市值型ETF人氣最旺。包括主動安聯台灣（00993A）、主動統一台股增長（00981A），和主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A），有4檔為主動式ETF。

市值型ETF居次，總共3檔入榜，包含新掛牌的凱基台灣TOP50（009816）上週灌進約14.73萬的新增受益人數，名列上週受益人數增加最多排行榜第1位。另外超熱門的元大台灣50（0050），上週受益人數再增加5.77萬人，累計受益人數突破225萬人，群益台ESG低碳50（00923）上週受益人數新增7816人，居排行榜第8位。（編輯：張均懋）1150212