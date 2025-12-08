台股ETF受益人突破1200萬大關 市值型ETF成小資族最愛

【記者呂承哲／台北報導】台股震盪不斷，但 ETF 買氣持續升溫。加權指數 11 月初創高後雖一度回落逾 2,000 點，近期攻勢再起、收復月線與五日線，投資人進場意願未見降溫。根據集保結算所（12/5）資料，全台 ETF 受益人數已達 1,202 萬人，較上月新增逾 48 萬人，顯示震盪中資金仍積極布局。

國泰投信指出，民眾理財意識提升且提早準備退休金，帶動「市值型 ETF」成市場寵兒。今年台積電、聯發科、台達電屢創新高，也推升國泰台灣領袖50（00922）今年規模翻倍，受益人數成長逾四成，其中逾八成為持有 10 張以下的小資族，凸顯 00922 以親民價格與嚴謹選股邏輯成為參與台股龍頭行情的重要工具。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，AI 浪潮仍在加速推進，華爾街預測 AI 將成下一波科技多頭的核心燃料，外資預估 2026 年全球 AI 資本支出將續創新高。台灣作為 AI 伺服器硬體重鎮，台系供應鏈持續獲外資調升目標價。台積電被看好仍具 40% 上漲空間；聯發科受惠 Google TPU 量產，AI ASIC 業務有望爆發，外資給予再漲逾 20% 的空間。在 AI 趨勢確立下，資金將集中於技術護城河深厚的龍頭，市值型 ETF 可望直接受惠。

除 AI 外，政策面的「碳費」議題亦成影響企業獲利的關鍵。蘇鼎宇指出，台灣碳費制度已於今年上路，2026 年 1 月正式開徵，每噸費率落在 10 至 300 元，差距高達 30 倍，且長期將走高。若企業減碳不力，龐大成本勢必侵蝕獲利、削弱競爭力。環境部預計 2026 年試行總量管制與碳交易制度（ETS），2027 年形成碳費與 ETS 並行的雙軌架構。未來只有具減碳能力的龍頭企業能在成本壓力下站穩，因此 00922 將「低碳轉型」納入選股因子，以反映企業永續競爭力。

蘇鼎宇指出，傳統市值型 ETF 依市值選股，容易忽略獲利與轉型風險，導致組合中可能出現「虛胖股」或「轉型落後者」。00922 追蹤的 MSCI 台灣領袖50精選指數則導入「獲利門檻」與「低碳轉型」雙濾網，即便市值排名靠前，但若近四季 EPS 為負或低碳評分不足，一樣會被排除。近期市值躍升前 50 的生技股康霈因獲利未轉正未被納入，過往台塑四寶遭剔除也呼應此原則。

在 AI 多頭與碳費新制共同推動下，00922 展現攻守兼具的韌性。根據投信投顧公會資料，截至 11 月底，其近半年報酬率達 32.19%，顯示在兼顧市值、獲利與永續轉型的前提下，有機會創造超額報酬。蘇鼎宇指出，對資金有限的小資族而言，00922 股價約 25 元，相對容易入手，今年持有 10 張以下的投資人增加 36.1%，越來越多散戶以定期定額與分批布局方式參與長線台股行情，在震盪市中穩健累積資產。

