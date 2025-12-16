台股ETF受益人衝破1205萬！00919、0056、00918連六周人氣最旺

台股上周再創新高，帶動台股ETF持續吸引投資人進場。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.58萬人，總人數攀升至1,205萬0,978人，已連續第六周改寫歷史新高，累計今年以來增加逾182.5萬人，顯示ETF投資熱度不墜。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，周增排名前十名為群益台灣精選高息、元大台灣50、富邦科技、主動統一台股增長、元大高股息、主動野村台灣50、中信綠能及電動車、大華優利高填息30、保德信市值動能50、元大台灣50反1。整體表現來看，以00919、0056、00918的三檔季配型高息ETF上榜最多。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。台股高檔之際，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞，顯示出在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，而在降息環境中，受惠最大的為金融類股，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

