台股ETF受益人連兩周創高

台股ETF受益人再創高，以科技主題與主動式產品人氣最旺。法人表示，整體大盤看法仍維持中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

台灣ETF市場規模持續擴大，截至2025年12月底已逼近7.6兆元，較2024年底增加1.18兆元，年增幅達18.5%。同時，ETF產品數量與發行家數同步攀升，截至去年12月底共計312檔ETF，由24家投信發行，較前一年底新增七家業者，包括玉山、聯邦、華南永昌、安聯、聯博、貝萊德與摩根投信。

事實上，根據集保戶股權分散1月30日最新統計，台股ETF受益人數上周增加10,720人，總人數攀升至12,249,944人，已連續兩周創新高，今年來已增加76,454人。

進一步觀察，上周共有19檔台股ETF受益人數同步創高，若以今年來受益人增加前十名來看，元大台灣50隨台股創新高，於2025年12月規模突破兆元大關，而新世代投資人也積極參與台股投資，截至2026年1月底投資人數為219萬人，其中0至19歲連續第三年年增約10萬人水準。

此外，科技主題ETF占比最高，包括：群益科技創新、群益半導體收益、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、台新臺灣IC設計等六檔入列；亦有四檔主動式台股ETF上榜，包括：主動群益科技創新、主動統一台股增長、主動復華未來50、主動中信台灣卓越。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，AI強勁需求為台股帶來結構性成長機會，相關供應鏈企業的今年盈餘展望不僅未因美元走弱而下修，反而獲得上調，展現強勁動能。AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年營運表現將進入旺季。

綜合主動群益科技創新ETF經理人陳朝政、群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。

