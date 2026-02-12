台股ETF受益總人數1260.7萬人！這2類受青睞
[NOWnews今日新聞] 根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，總人數來到1260萬7312人，連續三週創新高，其中，投資人最愛市值型、主動型兩類ETF。
台股ETF受益人數上週增加35萬7367人，統計今年來已增加433822人。
進一步觀察台股ETF受益人上週增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒（00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台ESG低碳50（00923）共三檔居次。
主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易分析，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。
群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
抱股過年怎麼選？法人：首選息收保護主動式台股ETF！這檔配息10%
台股破33000點新關卡該抱股過年？法人：用這2檔ETF參與年後行情
首檔ETF規模突破兆元！0050再寫新里程碑 投資人數達219萬
其他人也在看
擎邦標得聯發科銅鑼數據中心工程/臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區等工程，合計13億
公開資訊觀測站重大訊息公告(6122)擎邦-公告本公司標得聯發科公司銅鑼數據中心之機電工程及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程合約總金額合計約為壹拾貳億捌仟萬元1.事實發生日:115/02/122.契約或承諾相對人:聯發科技股份有限公司及臺北農產運銷股份有限公司3.與公司關係:業主4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:聯發科公司預計115年7月完工北農預計120年8月日完工5.主要內容（解除者不適用）:(1)本公司取得聯發科技股份有限公司銅鑼數據中心第一期第二階段2-1機電工程，此訂單奠定本公司在數據中心領域的技術肯定及未來競標之優勢。(2)本公司取得臺北農產運銷股份有限公司第一果菜批發市場改建工程營運必須設備-低運卸貨區及冷藏庫設置，此訂單對本公司營收與毛利挹注甚大。6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:有助於營收及獲利之相對成長。10.具體目的:無11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權
台積電效應加溫！熊本訪團會晤高市議會 雙城合作再深化
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今（12）日上午再次來訪高雄市議會，由會
台股馬年有機會上攻4萬點？證交所林修銘：可以期待，盼「更多台灣優秀企業，透過資本市場讓大家看到」
台灣證券交易所董事長林修銘在周三（2/11）台股蛇年封關日的首次封關活動中，被媒體問及台股指數在馬年是否可能上看4萬點時表示，這是可以期待的。 林修銘也強調，2026年證交所的目標之一是國際化，連結更多國際資本市場，同時希望讓更多台灣的優質企業，透過資本市場讓更多人看見。
《金融》台股創新頁 元富證券建議「紀律與分散」兩大策略應對
【時報記者莊丙農台北報導】台新新光金(2887)旗下元富證券指出，在台積電的引領下，資金行情推升台股在2026年第二個交易日攻上30,000點大關，為市場注入一劑強心針。面對高檔震盪的市場環境，建議投資人可秉持「紀律投資」、「分散配置」兩大策略，掌握多頭行情，元富證券的「好富投 APP」，整合存股、台美股、ETF等交易功能，協助投資人即時掌握市場多頭行情，達成累積財富的目標。 為協助投資人更有效率達成投資目標，元富證券的「好富投 APP」，整合存股、台美股交易、ETF 與多元投資工具，全面升級數位投資體驗，協助投資人以更系統化方式執行長期理財策略。對於想存股的投資人，則可透過「存才富」理財平台，執行定期定額存股，統計自2014年推出存股服務後，累計已經陪伴近32萬人次執行存股與資產配置，「存才富」理財平台更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎，展現元富證券在金融科技與投資服務上的創新實力。 根據統計，「好富投 APP」上線以來，整體存股交易量已大幅成長121％；進一步觀察使用行為發現，在美股多頭行情及ETF熱潮驅動下，近期以「存美股」、「月配息ETF」及「高股息 ETF」等主題成長
鴻海大巨蛋開獎1／今年營收拚9兆！ 劉揚偉笑開金口：今年會比去年更好！
今（12）日一早，大巨蛋陸續湧進逾3萬名鴻海集團員工，參與「鴻海運動嘉年華」，在活動正式登場前，鴻海集團董事長劉揚偉先接受媒體訪問，談及今年營運與集團表現，他笑容洋溢的指出：「今年會比去（2025）年好很多！」。而昨（11）日一早，鴻海集團員工也陸續領到績效獎金，要讓員工一起感受業績成長的喜悅。
鴻海大巨蛋開獎2／劉揚偉閱兵點將樂給滿分 喊話自家電動車要成為台灣驕傲！
這2年，鴻海集團將旺年會活動改為「鴻海運動嘉年華」形式，由各事業群領團表演一展年輕活力。今年也比照辦理，鴻海集團董事長劉揚偉坐在大巨蛋活動場地的前方，給各事業群的表演打分數。而活動現場更擺出多台由鴻華先進打造的電動車Bria，劉揚偉更透露：「開了2個禮拜，比N7還好開！」展現自信與力挺之意。
《其他電》劉揚偉掛保證 鴻海2026年營運會比去年好很多
【時報-台北電】鴻海今（12）日在大巨蛋舉辦運動嘉年華「2026全鴻海運動會」，展望今年營運，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年看起來是絕對比2025年「要好很多」，也期許集團同仁持續努力，能夠抓住成長契機。 今年鴻海運動嘉年華主題為「Team 鴻海 Let'run 」，有「姊姊」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇和「Dragon Beauties 小龍女」等卡司助陣。（新聞來源：工商即時 侯冠州）
輝達黃仁勳：正以最快速度與鴻海打造最先進AI超級電腦
MoneyDJ新聞 2026-02-12 12:46:43 張以忠 發佈鴻海(2317)今(12)日舉行嘉年華，輝達執行長黃仁勳以預錄影片方式送上祝福，黃仁勳表示，十多年來，NVIDIA與鴻海始終如同一支團隊般並肩作戰，有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能，並正在以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的 AI 超級電腦。 黃仁勳表示，今天是一個值得慶祝的日子，慶祝這偉大的一年，NVIDIA創紀錄的一年，鴻海創紀錄的一年。慶祝你們的成就，也慶祝我們雙方的合作夥伴關係。 黃仁勳指出，十多年來，NVIDIA與鴻海始終如同一支團隊般並肩作戰。有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能，並以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的 AI 超級電腦。 黃仁勳表示，NVIDIA與鴻海正處於 AI 工業革命的核心，並引領著人類歷史上規模最大的基礎設施建設。他說，與鴻海的合作感到自豪，也對我們共同開創的未來感到興奮。 (圖:讀者提供)延伸閱讀：去年Q4成果輝煌，樺漢看今年穩定成長輝達新總部進度 黃仁勳透露將再回台與北市府簽約 資料來源-MoneyDJ理財網
高市行情還在威！台股封關日經飆瘋…盤中上看58,000點大關 分析師卻示警了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股於昨（11）日以加權指數33,605.71點的成績完美封關，但在台股封關之際，日經卻還在往上飆，不僅首次突破58,000點大關，...
影片拜年 黃仁勳：輝達與鴻海打造最先進AI超級電腦
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今天在台北大巨蛋舉行運動嘉年華，神秘嘉賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透過預錄視訊向在場鴻海員工拜年問好，黃仁勳表示，輝達與鴻海正處於人工智慧（AI）工業革命的核心，並引領人類歷史上規模最大的基礎設施建設。
鴻海嘉年華劉揚偉喊衝9兆元! 黃仁勳又是神秘嘉賓 跨海讚鴻海助攻AI超級電腦
鴻海嘉年華今天在大巨蛋登場，鴻海董事長劉揚偉表示，談及今年營運與集團表現，劉揚偉強調，「今年會比去年好很多」，今年目標一定超過9兆元！輝達執行長黃仁勳今天再度擔任神秘嘉賓，有了鴻海的支持，輝達能夠創造奇蹟，以前所未有的速度生產出世界上最先進的AI超級電腦。
國泰投信首檔主動式ETF「00400A」登場！3／23起熱血募集
全台投資人引頸期盼的國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」證券代碼正式出爐為「00400A」，成為新一代主動式ETF指標級產品，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者。00400A預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手，有望參與台股主動選股所帶來的超額報酬契機。
馬年台股上看39K？5大名師給答案
[NOWnews今日新聞]馬年台股怎麼走？五位投顧名師把答案拆成「三種劇本」，最常見的基準情境落在34000到37000點區間；若AI資金行情延續、企業獲利再上修，樂觀劇本甚至看到39000；但若高檔...
以為養生卻毀肝、腎！醫曝「5大超級傷身粉末」：補藥變毒藥
肝、腎臟是人體重要的解毒器官。醫師洪永祥表示，保護肝、腎重要的不是買昂貴的補品，而是小心生活中的有毒物質，例如生活中常見的5大超級傷肝、腎粉末，依序為花生粉、科學中藥粉、五穀/堅果粉、咖啡即溶包與咖啡粉、乳清蛋白與膠原蛋白粉。
鴻海尾牙／神祕嘉賓曝光！果然是老朋友 黃仁勳跨海應援大秀中文
原本就話題滿滿的鴻海尾牙，終於揭曉壓軸驚喜。AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳以預錄影片方式現身，向董事長劉揚偉與全體員工致意，一開口就點名「Young and my friends at Foxconn」，現場瞬間沸騰。
採高息、月月配！國泰投信首檔主動式ETF「00400A」3/23起開募 萬元就能入手
國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金（00400A），將於3月23至25日募集，每股發行價新台幣10元，萬元就能入手，採取動能出擊與收益防守雙重策略，透過經理人主動選股鎖定產業，並搭配「月配息機制」與「收益平準金」。
國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪 0050配息「0.36元變1元」今發放
台股迎來指標性的「國民紅包日」，最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050），公告此次除息每單位配發1.0元，趕在農曆年後的今（11）日發放配息。元大高股息（0056）每股配發0.866元，2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，在今日發放股息。
《基金》債券ETF規模 今年以來增逾400億
【時報-台北電】今年來股市高檔震盪，債券有成為市場穩健資金的避風港態勢，統計今年來至2月10日，整體債券ETF規模已增加404.59億元，總規模也來到3.12兆元，相較去年規模僅增加167.3億元，突顯今年債券ETF交易似乎持續增溫。 據CMoney統計顯示，在110檔債券ETF中，有64檔債券ETF今年來規模呈現增加，進一步觀察今年來規模增加前十的債券ETF績效也全數繳出正報酬，其中群益ESG投等債20+（00937B）今年來上漲1.2％漲幅居冠最亮眼。 群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，隨著地緣政治風險升溫，不確定性使避險需求增加，不過在聯準會降息時點仍存在不確定性下，資金在避險資產間來回調整，其中又以投資等級債吸金動能最強勁，今年來美國投等債淨流入38億美元。 台新美A公司債20+（00942B）研究團隊指出，美國金融市場再度進入「政策不確定性密集期」，聯準會1月會議在連續三次降息後首度維持利率不變，同時美國總統川普提名先前立場偏鷹派的Kevin Warsh出任下一任聯準會主席，引發市場關注未來貨幣政策路線，加上美國政府預算協商膠著，政府部門局部停擺，
廣達114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2382)廣達-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日: 115/02/122.董事會預計召開日期: 115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：廣達泰國子公司廠房機電工程發包 估斥資逾10億亞洲醫美版圖大洗牌？泰國把「變美」做成科技生意，挑戰南韓美妝霸主地位 資料來源-MoneyDJ理財網
元禎114年第四季財報，預計3/2提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(1725)元禎-114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日1.董事會召集通知日:115/02/122.董事會預計召開日期:115/03/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告4.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：元禎 114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日元禎 115年1月營收7.55億、年增5.91% 資料來源-MoneyDJ理財網