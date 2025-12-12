台股ETF大洗牌！S&P500、ETF擠下高股息ETF 搶進定期定額前十名

股市配圖。廖瑞祥攝



散戶風向變了!證交所定期定額排行數據出爐，11月續由0050以65.1萬交易戶數穩坐冠軍，不過高股息ETF默默退燒，包括00878、00919定期定額人數均月減萬人，取而代之的是元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)分別月增千人，投資人除漸往績效成長靠攏外，更將資產進行台股與美股的多元配置。

據證交所統計，11月ETF定期定額交易戶數除0050、0056外，多數台股ETF呈現衰退，特別是高股息ETF。法人指出，投資人已開始認知到配息率不等於績效，0050今年以來截至12/10報酬率33.6%，同期間0056報酬率也有11.6%，均高於00878與00919的4.1%、2.5%，造成定期定額出現此消彼漲。

同時，投資人也留意到台股ETF的產業集中度，無論是市值型還是高股息ETF，都僅持有台股，因此包括多次受巴菲特唯一推薦的S&P500指數，以及科技股為主的NASDAQ指數投資，成為資產配置新寵。

在這樣的趨勢下，元大S&P500(00646)今年以來定期定額戶數增加10,530戶，富邦NASDAQ(00662)增加9,129戶，與0056增加10,537戶相差無幾，更大幅高於00878的減少3.5萬，以及00919的減少近5千。

法人說明，從資產配置角度，S&P500指數涵蓋美股11大產業，主要成分股包括Nvidia、Apple、Microsoft等，占比都低於10%，科技產業比重合計約3成，可有效與以半導體為主的0050進行搭配，取得與NASDAQ指數、費城半導體指數更好的分散效果。

S&P500指數除多次獲巴菲特公開推薦，巴菲特更直言未來會請妻子將90%遺產投入S&P500指數投資，身體力行實踐他口中最適合一般投資的投資方式。

