台股ETF本月除息下半場倒數！年化配息率10強 一表掌握

台股ETF本月除息秀進入下半場，其中，明（18）日為超級除息日，共計有18檔ETF同步除息，想參與除息的投資人，最晚須於今天買進。

當中，00982A主動群益台灣強棒，每股配發0.334元，預估年化配息率9%；而首次配息的00980A主動野村臺灣優選預估年化配息率也有8.81%。

進一步來看，即將除息的被動式ETF，此次的預估年化配息率，前十名都有超過5%的水準，包括00891、00901、00900、009808、00690、00878、00934、00894、00929、00943。

廣告 廣告

財富管理專家指出，今年是台股主動式ETF元年，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並因應市況靈活調整持股內容，彈性操作以趨吉避凶。目前市面上已有5檔主動式台股ETF掛牌，上市以來績效表現亮眼，而在配息表現上，目前則已有00982A、00980A、00984A三檔產品先後配息，配息表現也都沒讓投資人失望。

以即將第二次配息的00982A為例，8月首次配息的年化配息率達8%，並且在除息後兩個交易日就填息。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，從基本面來看，台灣景氣燈號回升至黃紅燈35分，經濟成長轉強，隨著AI、高效能運算與雲端資料服務需求旺盛的驅動下，搭配歐美年終採購旺季，投資動能可望延續，而在消費端則有股市創高的財富效果與政府庫大內須政策支持，表現亦是有撐，故整體來看，仍有利台股中長期多頭趨勢延續。

在投資布局方面，具趨勢、成長題材的AI供應鏈仍為核心配置，基本面穩健的內需及政策受惠族群則可伺機布局。

更多品觀點報導

00939年終除息維持0.072元！全年配息倒吃甘蔗 想領息最晚這天買

三井住友海上收購霸菱18%股權！注資14.4億美元 加入董事會

