台股ETF真股王是這檔別懷疑! 這網友只買0050正2暴賺8千萬

美國今年第三季GDP成長優於預期，川普高喊好消息股市就應該上場，標普500指數聖誕節前攻上歷史新高，26日台股續漲，ETF股王元大台灣50正2(00631L)衝上350元。看好漲幅可望更勝0050優勢，00631L近一周申購量暴增57.7億元，且因為股價上漲驚人，將於1/7起進行分割投票，透過後可回到接近20元，更有利操作。

近期批踢踢《Stock》板即有網友分享，自己2025年僅靠00631L為核心透過部份股票質押再投入總獲利逾8000萬羨煞眾人。有網友表示「今年正2一堆買房」、「太神啦！正2教」，更有不少人直接感謝推崇正2槓桿投資的大仁哥。

據了解，大仁哥是一位長期推廣00631L的存股達人，成立FB社團台灣50正2（00631L）槓桿投資法研究社，更出書詳解為何00631L的報酬率可達到0050的三倍，在經過各種分析後，認為00631L就是最強的一檔台股。

00631L從2014年成立的20元，飆漲至目前的350元，成立以來報酬率約1,650%，遠超過同期間0050的463%，不少熟悉槓桿機制的網友多認為，只要看好0050長期走多又能忍受波動，00631L是更有效率的操作選擇，在一樣的行情可放大0050的投資成果，可幫助小資族節省時間成本。

有鑑於0050、0052分割後的股價表現，00631L宣布分割後，近一周申購量暴增57.7億元，顯見不少投資人開始積極透過00631L進行布局。

依據00631L分割議程，26日收盤持有的投資人都具有投票資格，投資人於1月6日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於1月7日07:00至1月26日23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至1月26日下午16:30止。

