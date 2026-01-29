台股ETF真股王00631L將1拆22 3/24分割前最後交易日

股市配圖。廖瑞祥攝



「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)分割作業將啟動，1/29元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3/24為分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易。

元大台灣50正2(00631L)為槓桿ETF，在多頭行情極具優勢，統計00631L 2014/10/31掛牌以來至2026/1/28，報酬率高達2,171%，遠超同期間高含積量的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%。

法人表示，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，過去因為上漲幅度驚人，價格從20元漲到現在約460元，每張投資門檻較高，參考0050、0052經驗，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

法人指出，操作00631L的成功關鍵，在於是否能忍受波動進而長期持有，例如2025年4月關稅議題時，就一度從約250元跌到125元左右，而且上漲時也要抱得住，因為旋即又從125元一路上漲到355元，漲幅超過180%。

00631L後續將於3/25至3/30暫停交易，以3/25單位數進行分割，當天揭露之淨值即為分割後，惟至3/31恢復交易前仍會波動，故可參考3/30元大投信官網公布之00631L基金淨值，3/31起即以分割後價格交易。

