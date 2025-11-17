台股ETF迎除息潮 兩檔主動式年化預估息率約9%吸睛
[Newtalk新聞] 隨著台股ETF掛牌檔數越來越多，今年來更有主動式台股ETF加入，也讓每個月的除息大秀廣受投資大眾關注。
以 11 月來看，將在下半旬迎來台股ETF除息潮，共計 30 檔產品先後除息，當中又尤以本周二（18 日）為超級除息日，共有 18 檔ETF集中於這天除息。
觀察這些將除息的產品，值得留意的是本月有 00980A、00982A 兩檔主動式台股ETF即將除息，當中主動群益台灣強棒（00982A）為掛牌後第二次除息，本次預估每股配發 0.334 元，以公告日（11 月 3 日）收盤價 14.84 元來算，這檔季配息機制的主動式台股ETF單次配息殖利率達 2.25%，預估年化配息率達 9%，皆較前次配息更佳，引發市場關注。
另一檔首次配息的主動野村臺灣優選（00980A）在預估年化配息率上也有 8.81% 水準，亦表現不俗，想參與這兩檔主動式台股ETF除息的投資人，今（17）日正好為最後買進日。
而在被動式ETF方面，以預估年化配息率表現來看，前十名都有逾 5% 水準，上榜的產品以高息、科技主題相關，包括 00891、00901、00900、009808、00690、00878、00934、00894、00929、00943。
財富管理專家指出，今年是台股主動式ETF元年，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置尋求超額報酬，並因應市況靈活調整持股內容，彈性操作以趨吉避凶。目前市面上已有 5 檔主動式台股ETF掛牌，上市以來績效表現亮眼，而在配息表現上，目前則已有 00982A、00980A、00984A 三檔產品先後配息，其中以即將第二次配息的 00982A 為例，該ETF八月首次配息的年化配息率達 8%，並在除息後兩個交易日就填息，這次配息表現又再令人驚豔。
主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，從基本面來看，台灣景氣燈號回升至黃紅燈 35 分，經濟成長轉強，隨 AI、高效能運算與雲端資料服務需求旺盛的驅動下，搭配歐美年終採購旺季，投資動能可望延續，而在消費端則有股市創高的財富效果與政府庫大內須政策支持，表現亦是有撐，故整體來看，仍有利台股中長期多頭趨勢延續。在投資布局方面，具趨勢、成長題材的 AI 供應鏈仍為核心配置，基本面穩健的內需及政策受惠族群則可伺機布局。
