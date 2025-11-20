台股ETF量價之王！ 00981A 剽悍跟漲衝原型ETF第一

台股示意圖。資料照



全村希望出手，AI霸主輝達財報亮眼，盤後勁揚超過6%，台股今天也跟著嗨翻，開盤跳空大漲收復27000點，早盤更一度狂飆超過900點。ETF部分，主動統一台股增長(00981A)放量剽悍上漲超過4%，量價都是全體台股原型ETF第一名。

據三竹股市資訊顯示，其實在大盤近一個月修正超過4%時，在台股ETF的近月績效榜單中，台股ETF普遍下跌，但是只有兩檔ETF逆勢上漲，分別為統一00981A、台新臺灣IC設計(00947)，其中，統一00981A近一個月逆勢上漲3.66%居冠，展現最強韌性；今天大盤回神，反彈力道又最強。

廣告 廣告

若拉長時間來看，統一00981A近三個月上漲18.3%，跑贏大盤的11.22%，近六月強漲50.91%，更遠勝大盤的27.53%。顯示在多頭行情時，統一00981A漲得比大盤多，在市場回檔時，00981A不但沒有被甩掉，還能逆勢走揚。

ETF專家表示，外界擔心主動式ETF是在多頭時期誕生，尚未經歷多空循環的淬鍊，但是統一00981A不是只會打順風球，在近一個月市場下行壓力下，00981A直接以操盤實力證明。

ETF專家進一步指出，市場上有不少聲浪在討論主動式ETF內扣費用率高，以統一00981A為例，一年的費用率逾1%，但是，00981A領漲抗跌的實力，賺得更多，就不用太計較費用率。00981A近一個月逆勢上漲3%，拉長六個月表現也搶眼，就算年費用率較高，00981A的報酬率還是比代表大盤的0050賺錢。整體來說，主動式ETF只要選股與控盤得宜，就能創造超額報酬的核心價值，在00981A身上完全展現。

更多太報報導

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光

「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限