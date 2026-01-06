台股ETF、債券ETF 1月完整配息一次看 | 00830一張配9,000元！

1月ETF配息已公告囉！2026第一次的配息就相當精彩，可以明顯看到配息亮眼的ETF集中在「科技、半導體」股，受惠去年一整年的AI帶動，許多半導體主題的ETF配出驚人配息，往下帶大家來看看！

本月ETF配息亮點：

1.元大台灣50(0050)本次配息金額來到1.00元，較上次增加0.64元，顯示市值型ETF隨大盤獲利成長，配息回饋能力也同步提升，建議做好將股息再投入的動作以免複利稀釋！

2.元大高股息(0056)本季配息維持0.866元，換算年化殖利率仍達9.36%，持續展現老牌ETF的穩健配息實力。

3.國泰費城半導體(00830)1張配9,000元！較前次大幅上調5.04元，殖利率高達15.42%，受惠去年半導體大幅成長的結果。

4.國泰台灣科技龍頭(00881)本次配發2.65元，年化殖利率衝上16.25%，展現龍頭股的成長爆發力。

5.新光臺灣半導體30(00904)本季配息上調至0.76元，年化殖利率達13.07%，同樣受惠於AI帶動整體半導體成長。

6.中信臺灣智慧50(00912)本季配發0.65元，較前次上調0.35元，增幅超過一倍，年化殖利率達11.85%。

7.中信特選金融(00917)本年配息金額上調至3.50元，較去年增加1.50元，殖利率達13.67%，顯示金融股在經歷獲利回升後，配息能力顯著復甦。

8.群益半導體收益(00927)本季配息一口氣上調至0.91元，年化殖利率來到16.67%，成為本月的配息王。

9.中信亞太高股息(00964)本月配息微幅上調至0.088元，年化殖利率維持在8.96%的高水準，在月配型海外高股息ETF中表現穩健且持續成長。

本次大多集中在1/15陸續除息，想參與配息的投資人記得留意最後買進日，可以參考下表資訊！(表中紅字標註為預估年化殖利率大於5%)表格中皆為預估配息資訊，實際配息金額以屆時公告為主。

