台股ETF、債券ETF 1月完整配息一次看 | 00830一張配9,000元！
1月ETF配息已公告囉！2026第一次的配息就相當精彩，可以明顯看到配息亮眼的ETF集中在「科技、半導體」股，受惠去年一整年的AI帶動，許多半導體主題的ETF配出驚人配息，往下帶大家來看看！
《ETF存股計畫》APP：用股息做生活費要怎麼存？股息計算機幫你試算
手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/k218dx
________________________________________
本月ETF配息亮點：
1.元大台灣50(0050)本次配息金額來到1.00元，較上次增加0.64元，顯示市值型ETF隨大盤獲利成長，配息回饋能力也同步提升，建議做好將股息再投入的動作以免複利稀釋！
2.元大高股息(0056)本季配息維持0.866元，換算年化殖利率仍達9.36%，持續展現老牌ETF的穩健配息實力。
3.國泰費城半導體(00830)1張配9,000元！較前次大幅上調5.04元，殖利率高達15.42%，受惠去年半導體大幅成長的結果。
4.國泰台灣科技龍頭(00881)本次配發2.65元，年化殖利率衝上16.25%，展現龍頭股的成長爆發力。
5.新光臺灣半導體30(00904)本季配息上調至0.76元，年化殖利率達13.07%，同樣受惠於AI帶動整體半導體成長。
6.中信臺灣智慧50(00912)本季配發0.65元，較前次上調0.35元，增幅超過一倍，年化殖利率達11.85%。
7.中信特選金融(00917)本年配息金額上調至3.50元，較去年增加1.50元，殖利率達13.67%，顯示金融股在經歷獲利回升後，配息能力顯著復甦。
8.群益半導體收益(00927)本季配息一口氣上調至0.91元，年化殖利率來到16.67%，成為本月的配息王。
9.中信亞太高股息(00964)本月配息微幅上調至0.088元，年化殖利率維持在8.96%的高水準，在月配型海外高股息ETF中表現穩健且持續成長。
本次大多集中在1/15陸續除息，想參與配息的投資人記得留意最後買進日，可以參考下表資訊！(表中紅字標註為預估年化殖利率大於5%)表格中皆為預估配息資訊，實際配息金額以屆時公告為主。
股票型ETF
債券型ETF
________________________________________
《ETF存股計畫》：每月靠股息加薪5000元要存多少？打開APP立即試算！
不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。
在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。
「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！
好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載
延伸閱讀：2025年度ETF排行出爐！ 這檔主動式ETF漲幅71%！
(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)
________________________________________
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 107
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 19
檢方續查台積電洩密案 追加起訴1員工與東京威力主管
台灣高檢署持續針對台積電洩密案進行調查，除了先前起訴3名相關工程師。最新調查顯示，另一名陳姓工程師也涉案，並且東京威力科創的盧姓主管涉嫌湮滅證據。檢方依據《國家安全法》對陳力銘求處7年有期徒刑，對陳姓工程師則求處8年8月，盧姓主管則求處1年有期徒刑。另外，6日台股開低走高震盪，盤中一度大漲300點，依然站上3萬點。公視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 91
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 15
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 9
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次
台積電日前創下1695元的新天價，台股隨之站上3萬點大關，多檔台股ETF也攻上新高價，不過有眼尖的網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），令網友們不解「這樣管理費不就被抽兩次？」。對此，「不敗教主」陳重銘解答，這是因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
高股息集體失寵！國家隊痛宰00878、00919等6檔...提領15.3億出逃 「這主動式ETF」失血一整週
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（2025/12/29～2026/1/2）收在29349.81點，週漲793.79點、漲幅2.78%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
最猛飆股全在這 它早就先卡位PCB、記憶體！
AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台股衝破3萬點是台積電「一個人的武林」？國安基金操盤手阮清華：退場前不賣股
台股今（5）日盤中一飛沖天，大漲近千點至30,339.32點，首度攻破3萬點整數關卡、再創歷史新高。針對外界高度關注國安基金後續動向，以及今年是否又是台積電「一個人的武林」，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，希望產業發展可以更平衡，同時國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 47
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 27