台股ETF、債券ETF 12月完整配息一次看 | 00919全年殖利率飆11.75%

12月ETF配息已公告囉！今年配息已全數公告，本篇除了提供這個月的完整ETF配息資訊以外，也額外整理今年配息表現最佳的前15檔ETF給大家參考！

本月ETF配息亮點：

1.中信綠能及電動車(00896)本次配發0.60元，相較上季上調0.20元，上調幅度高達50%！全年年化殖利率約9.58%，今年表現兼具股價成長與股息分配。

2.富邦特選高股息30(00900)在轉為月配息之後首見配息下調，本月配發0.075元，全年年化殖利率達8.85%，在月配高股息中表現應該是名列前茅。

3.大華優利高填息30(00918)本季配息上調到0.565元，全年殖利率11.09%相當卓越。

4.群益台灣精選高息(00919)本季維持0.54元，年化殖利率達11.75%，但股價表現就比較平淡。

5.中信成長高股息(00934)本月上調至0.132元，單次的殖利率表現達7.71%，在月配高股息中表現為第二名。

6.元大臺灣價值高息(00940)這個月上調0.005元，殖利率也來到將近6%的水準。

7.中信亞太高股息(00964)這個月也上調0.005元，自上市以來的股息表現持續成長，本次殖利率表現達到8.99%。

本次大多集中在12/15陸續除息，想參與配息的投資人記得留意最後買進日，可以參考下表資訊！(表中紅字標註為預估年化殖利率大於5%)表格中皆為預估配息資訊，實際配息金額以屆時公告為主。

股票型ETF

251102-02.png

251102-03.png

債券型ETF

251102-04.png

251102-05.png

251102-06.png

同場加映：今年配息表現最好的前15名

(※殖利率高不等於總報酬高)

股票型ETF

251102-07.png

債券型ETF

251102-08.png

高股息ETF什麼時候可以買？便宜價表給你參考

(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)

