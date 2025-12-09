台股ETF「雙成長」10強！一表掌握 法人這樣說

台股今年以來上漲22.3%，也帶動投資人湧入台股ETF，其中，有10檔台股ETF的受益人數、報酬率都達到「雙位數」成長，成為今年高人氣兼具績效的台股ETF。

這10檔當中，今年以來績效超過25％，包括新光臺灣半導體30（00904）、富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）、國泰台灣領袖50（00922）、中信小資高價30（00894）。

投信法人表示，外資11月大賣台股超過3700億元，造成台股一度下跌超過1800點，但12月以來，外資轉為買超608億元，隨著法人買盤歸隊後，明年台股投資亮點，將優先鎖定AI、半導體等產業重點，除AI硬體有機會迎來新一波成長高峰，Google的Gemini竄起，Open AI的GPT重裝出擊，加上Grok等其他大型語言模型迎頭追趕，明年AI新應用潛力將更百花齊放，新一波科技創新商機值得期待。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，川普政府今年以來，紛紛加碼推出AI、核能與近期機器人等3大產業利多，背後全靠半導體，尤其是台廠半導體鏈推進，預估2026年全球AI、機器人兩大強勁成長趨勢帶動下，台灣半導體產業從2026年起，將進入「產能擴張」、「技術革新」雙週期齊頭並進，預估2026年半導體成長榮景佳，激勵半導體ETF股價表現帶勁。

從股價表現來看，台股半導體多檔ETF表現強勢，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)收盤價都創歷史新高，反映全球AI市場整體需求強烈，驅動台灣半導體產能擴張週期到來。

新光臺灣半導體30(00904)ETF研究團隊分析，AI引爆的半導體產業革命，正從GPU(圖形處理器)、ASIC(特殊應用晶片)，進化到HBM(高頻寬記憶體)，甚至未來有可能出現HBF(高頻寬快閃記憶體)，正加速下一代AI啟動的半導體新技術革新週期來臨。

詹佳峯預估，AI正不斷加速新科技典範轉，預期未來全球百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動大型半導體龍頭企業寡佔優勢逐步深化，使具產業結構性成長優勢的半導體產業龍頭股，繼續在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線仍有望領漲出頭。

台新投信建議，現階段投資人可趁12月提早布局台股科技、半導體或IC設計等ETF，透過被動投資方式，能一網打盡台股重量級科技股或半導體成長股潛利；若著眼於中長期投資展望，亦可透過半導體或IC設計ETF，以囊括全產業或次產業方式，完整囊括產業成分股組合，掌握AI時代賣鏟趨勢財。

