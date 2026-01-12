台股ETF 00947、00904大漲二位數
【記者柯安聰台北報導】2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前10強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看2成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。
今年來、近1個月及近1個月報酬率皆高居第1的台新臺灣IC設計（00947），其前3大持股華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）權重分別高達11.41%、9.52%及9.49%，由於精準抓住記憶體大漲趨勢，加上1月份除息金額上調50%的配息金額加成，成交量急速放大。
台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，剛剛邁入2026年，海力士及三星兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第1季報價預計飆漲6-7成。由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與AI基礎設施持續建設相關的結構性轉變。。
新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，當全球AI進入物理AI新時代，背後極需半導體眾多重要關鍵零組件支撐AI相關基礎設施，所帶來的結構性轉變，包括：先進製程封裝技術全面量產、高頻寬記憶體超級周期啟動及ASIC自研晶片風潮百花齊放，共同推動台灣半導體產業鏈進入黃金成長年代，建議投資人在2026年全球AI產業蓬勃發展之際，不妨持續鎖定半導體全產業ETF或IC設計ETF進行靈活布局，把握AI半導體股價高速成長的爆發潛力。（自立電子報2026/1/12）
