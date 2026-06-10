台股Q3布局看三重點 代理型AI、MLCC、Spaace X成焦點
美國5月非農數據強勁引發升息擔憂，使高估值的AI科技股承壓修正。統一投信表示，此波跌勢核心主要來自先前股市暴漲後的籌碼過熱、博通財報缺乏驚喜所反映的預期過高，以及總經數據的短期干擾。在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變，市場回檔至合理區間，反而為長線投資人提供低檔布局的絕佳良機。
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\n第三季啟動下半年佈局，統一投信表示，全球科技市場有三大焦點：第一，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益；第二，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期；最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供了清晰的成長藍圖。
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\n其中，驅動算力需求的核心引擎，來自於全球AI基礎建設的剛性成長。輝達最新財報釋出的資本支出展望遠超市場預期，市場對2026年全球AI資本支出的共識已由原先的6000億美元大幅上修至接近8000億美元，年增率高達75%，甚至在2027至2028年更有望衝破1兆美元大關。在此浪潮下，AI技術正從「訓練型AI」演進到能執行任務、串接工具的「代理型AI」時代。隨著代理型AI規模化部署推進，負責管理調度的中央處理器（CPU）、核心圖形處理器（GPU）及整體半導體供應鏈的身價與需求正全面水漲船高，迎來實質業績爆發。
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\n統一投信進一步指出，這場由高密度算力引領的AI升級潮，更因功耗與發熱量大幅提升，觸發了第二大主線——被動元件產業的升級周期。在輝達新平台等高階AI伺服器引領下，設備需要更高的功率與電壓，帶動電路板（PCB）與高階電容（MLCC）成本同步翻倍。以MLCC為例，伺服器效能越高，需要的電容規格就越頂級、顆數也越多，呈現「量價齊揚」的榮景。這項規格與需求量的同步上調，為產業注入強勁且長線的成長動能。
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\n此外，第三季科技市場還可以關注一個全新的產業鏈—太空經濟。市場目光正鎖定預計於6月中旬進行首次公開募集（IPO）的產業龍頭SpaceX。作為全球火箭發射與低軌衛星通訊領導者，SpaceX上市不僅成為產業加速發展的重要催化劑，更有機會觸發太空經濟的重新定價。未來更有望將觸角延伸到國防服務，甚至打造長線的「太空AI資料中心」，使低軌衛星通訊與商業發射等相關產業的投資機會變得更加具體與落地，成為引領第三季科技市場不可忽視的全新長線成長引擎。
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快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
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台積電5月營收4169億元！創歷史新高
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儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將
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股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望
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台股太震盪！市場先生9成股票、1成黃金自保
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