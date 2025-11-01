台肥人事大地震！李孫榮上任1年被撤換 吳音寧任新董座年薪600萬
政治中心／陳佳鈴報導
台肥公司（台肥，1722）昨（31）日晚間無預警公告高層異動，宣布原農業部代表人李孫榮即日起由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，由於先前並無風聞，消息一出震撼企業內部。
根據公告，農業部依法作為法人董事代表機關，改派吳音寧為台肥董事代表人，等同於公司董事長將由李孫榮改為吳音寧。李孫榮任期原定至2027年6月25日，僅上任一年多即被撤換，引發外界高度關注人事更動背後的政治與政策意涵。
李孫榮為美國德拉瓦大學環境工程博士，長期致力於環境保護與土壤健康研究，曾任嘉南藥理大學校長及環境永續學院院長。就任台肥董事長以來，積極推動綠能與氫能技術發展，並致力結合產官學研能量，拓展永續產業布局。
至於接任的吳音寧53歲，為台灣作家、農村運動工作者與政治人物。先後畢業於省立彰化女中、東吳大學法律學系，文學上陸續獲得台北律師公會法律文學創作獎首獎、彰化縣磺溪文學獎、時報文學獎人間新人獎，曾任《台灣日報》、文建會《文化視窗》執行編輯、彰化縣溪州鄉公所主任秘書。她曾任台北農產運銷公司總經理，任內推動市場制度改革，引發業界廣泛討論；卸任後轉戰政壇，代表民進黨參選彰化縣立委未果，隨後出任行政院中部聯合服務中心副執行長。
台肥內部人士表示，此次人事異動毫無前兆。就在公告發布前兩天，公司才舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集農業部、環境部、農糧署及多所大學學者與歐洲企業代表，共同探討減碳與農業創新技術。論壇圓滿落幕後，公司氣氛一片正常，因此公告突如其來，讓員工錯愕不已。
