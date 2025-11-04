台肥人事急轉彎！ 張滄郎接任董事長、吳音寧任董事

政治中心／綜合報導

日前傳出由前行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任台肥董事長，藍營狂轟酬庸，但4號劇情反轉，台肥內部會議投票決議，由總經理張滄郎接任、吳音寧擔任董事。消息傳出後，吳音寧發文說"政治口水都是一時，不管在哪個位子都要努力"。行政院也說，吳音寧長期在農業領域工作，希望她提出建言、讓台肥治理更好。

台肥召開董事會，通過補選新任董事長，總經理張滄郎接任董座，原本呼聲最高的"前行政院中部辦公室副執行長"吳音寧擔任董事，人事消息才公布，國民黨立委立刻追著行政院官員問。

立委（國）林德福：「你要她當董事，起碼給社會大眾，讓大家了解減少外界質疑」

農業部長陳駿季「不同董事都有他的專長，特別您剛剛提到的吳音寧女士，基本上她長期了解台灣農業發展，，借重她對台灣農業，特別當時在北農對員工福利制度改革，她可以提供很多建言。」

行政院、農業部強調吳音寧長年在農業相關領域任職。人事消息傳出後，吳音寧發文感謝大家鼓勵與支持、也說政治口水是一時，不管在什麼位子都要努力。吳音寧長期關心農業發展，過去在彰溪州整合小農，推廣在地農產，後來擔任北農總經理，推動制度改革，但踏入官場卻頻頻遭到當時的台北市長柯文哲與北市議員的批評，一年多後遭北農董事會解職，近日傳出要接台肥董座，又成在野砲轟焦點，連日狂轟政黨酬庸，即使最後只是擔任董事，也沒放過她。

立委（國）賴士葆：「董監酬勞董事酬勞將近400萬，這麼高的薪水外面反應非常差啊，民進黨有人放炮張景森也放炮，一些基層的人也放炮，說這樣他們2026沒得選了，所以她的案子可能卡官也說不定。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「真正酬庸的，要問柯文哲前市長的同學李文宗，單單因為是高中同學可以擔任北捷董事長，什麼叫不專業，不曾是一天捷運上班族，卻可以當悠遊卡董事長的連勝文，不管酬庸不專業，這些標籤沿用過去的批評，無謂貼在人事可能人選身上是不公平的。」

民進黨立委要藍白先看看自己，到底誰才是沒有專業的酬庸？事實會說話。

（民視新聞綜合報導）

