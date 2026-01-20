台肥人事案 國民黨：民進黨犧牲專業又要養「德意志肥貓」？

〔記者施曉光／台北報導〕針對台肥公司最近人事安排新任總經理陳右欣，國民黨今日批評，這是一場赤裸裸的「政治酬庸」，民進黨犧牲專業又要養「德意志肥貓」？該黨並強調，公股事業不是民進黨派系分贓的聚寶盆，請賴政府中止政治酬庸，不要只顧讓台肥變成「綠肥」，卻將農民權益踩在腳底！

國民黨表示，應以農業專業為導向的台肥公司，新任總經理陳右欣的人事安排，不但是一場赤裸裸的「政治酬庸」，更是爭議連環爆，證明賴清德政府眼中「專業」不重要，「背景」才是王道！

國民黨指出，陳右欣被媒體揭露，擔任台南柳營區農會總幹事時，曾捲入前南榮科大校長黃甫九天販售假學歷案，並涉嫌「買假學歷」，想要取得英培爾大學博士學位，至今不敢正面回應，媒體更踢爆陳右欣夫家的「欣農好肥料公司」曾違法在柳營農地濫倒大量汙泥，負責人陳佳琪(陳右欣婆婆)更因此被判刑，諷刺的是，陳右欣當時正是柳營農會總幹事，也曾在夫家公司擔任要職，究竟是否知情？有無涉嫌掩護？ 絕非陳右欣一句「與我無關」就能切割！

國民黨還說，曾任前雲林縣長蘇治芬縣府農業處長的前台灣金聯董事長呂政璋，因家族掏空案爭議，上任3天就下台，如今陳右欣的家族企業涉及環保犯罪、破壞農地，卻要擔任農業相關主管機關台肥公司的總經理，爭議性有過之而無不及！

