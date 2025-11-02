台肥人事與政治信任
民意在民主社會裡不是背景，而是檢驗執政者初心與節奏的試金石。台肥高層異動引發風雨，本質上不是單純的人事任命，也不僅是派系之爭，而是一道攤在陽光下的信任題。政府所說的改革與社會感受到的訊號之間，是否出現縫隙，這才是關鍵。
有人支持吳音寧擔任台肥公司董事長，認為她在農業領域耕耘多年，關注制度、敢碰利益、重視食安與弱勢。也有人質疑她歷任公職受到爭議，直言任用訊號會讓社會再度陷入「派系先於專業」的印象。兩種聲音皆非空穴來風，它們共同反映台灣社會愈來愈成熟、對公部門治理標準愈來愈高。
政治人物常說改革需要勇氣。確實，敢在爭議中坐進改革座位的人，其心理承受力與決心值得肯定。但改革若要讓人信服，不能倚靠標籤或情懷，而需倚靠透明、績效與檢驗。社會期待的不是誰的關係好，而是誰能交出具體成果。
近年公共信任上下起伏，政黨輪替不再是驚奇，而是常態，民眾選票已從「期待英雄」轉為「要求制度」。這次事件之所以引起關注，是因為選民不願再看到「熟悉的劇本」。派系協調與政治現實無法否認，但民主成熟的標誌不是否認政治，而是讓政治服從公平競爭、專業治理、公眾利益。
執政團隊需要意識到社會所關切的不是人本身，而是意義。當人民看到一項任命，就會問這是改革的起點，還是舊習的回潮。當一個名字承載過去爭議時，就更需要清晰的政策目標、績效標準及時間表。唯有把棋局亮在人前，才能讓外界相信這步棋不是為人，而是為國家。
「名不正，則言不順；言不順，則事不成」，現代政治亦然。改革者若有真本事，就不應害怕被檢視。執政者若真相信專業與清廉，就要以制度保障信任，而非讓信任淪為包裝。民眾不排斥栽培新人才，更不畏懼新臉孔，只是不願看到執政只有利益和交換，讓人民期待變成「怎麼又來了」的失望和憤慨。
這場人事風波不必成為失敗的起點，相反地，它可以成為重建信任的轉折。政府若能清楚說明改革方向、建立透明檢驗機制，讓績效取代印象、讓公眾檢驗取代政治解讀，那麼爭議才可以化為助力。
民主的核心不在完美，而在不斷改正。人民不是敵人，民意不是壓力，而是前行的羅盤。面對質疑不是退縮，而是機會。政治也如種田，土要翻、根要疏、風雨要承受，方能開出承諾的花與人民信任的果。
若台灣要向世界展示成熟民主的模樣，最好的方式不是口號，而是讓每一次人事選擇，都能體現公義、專業、公開與責任。當政治與改革站在同一邊，人民自然會做最強後盾。當掌權者理解民意的重量，台灣政治就會走得更穩更遠。（作者為台北商業大學榮譽講座教授）
