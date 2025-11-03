「台肥公司的問題在哪裡？你要派吳音寧去幹嘛？」張景森撰文點破這項引發爭議人事任命的迷霧
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替台肥董事長李孫榮位置，引起各界熱議。對此，前行政院政務委員張景森今（3日）指出，此舉的問題在於政府（農業部）持有約 24.07%台肥股份，是最大單一股東，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，容易遭政治控制、用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。
針對台肥董事長換人一事，張景森今日於臉書以「台肥公司的問題在哪裡？你要派吳音寧去幹嘛？」為題發文表示，台肥1999 年完成民營化、成為上市公司，「可是今天政府（農業部）仍持有約 24.07%，是最大單一股東」。
張景森直言，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易遭政治控制、用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。張景森指出，這不是理論的問題，而是實際的問題。
張景森提到，他曾督導農業部八年，加上其專業跟土地建築關係密切，資訊非常靈通，「有關台肥處理土地問題的相關傳言，聽到耳朵都長繭了」。張景森說，每一次台肥人事異動，都是非常神秘兮兮，而且看不出合理的脈絡，看出來都有積極的力量在運作，「因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事」。
張景森點出，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流。他舉例，最近最近才公告的「台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額 150 億元、分 15 年付」這種規模的決策，地上權是續還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。
張景森直言，「這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益」。張景森說，如果這是一個民間的上市公司，那問題不大，「公司的決策必須符合公司治理的原則，也會受到利益相關股東的監督，公司管理階層績效不善，股東決無法容忍」。
不過，張景森指出，「台肥還在政府資產清單裡，政府持股＋大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險」。他提出幾個「前車之鑑」，包含國營（公股）企業在處分土地時，一旦遭質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴，如前台糖董事長吳乃仁、大同護醫董事長洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例。
張景森表示，「這不是台肥，但邏輯完全相同：公股＋大面積土地＝超高政治敏感度」。張景森續指，台肥自身也不是沒糟政治風暴掃過，「1999 年民營化初期，圍繞股權與公司治理就曾爆出內控與政治力介入疑雲，媒體與調查單位大動作介入」。
張景森說，「追根究底，這樣子的公司存在公股的必要性已經很低，只要公部門不退場，經營不可能有效率，政治風險很大」。對此，張景森認為，當局應該把公股退出台肥列入議程表，分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而不是派人去經營一個肥料+地產的公司。
張景森點出，如果行政院看上吳音寧，是因為認定這個人正直有為，而派她去改革台肥，那他可以接受，「但是要讓社會大眾信賴這個任命，應該該給她很重要具體的KPI」。
張景森提出3點：
一、完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則＋高強度揭露（多軌估價、公開競爭、利害關係全面揭露、關鍵決議須有獨立董事／外部專家背書）。
二、透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格。
三、推動公股退出台肥的計劃。
最後，張景森表示，「台肥是一個民營化的公股公司，是一塊容易腐敗的肥肉，很容易生蟲的，今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖」。為此，張景森建議，「不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場去管資產效率，這才是把風險關掉、把效率打開的做法」。
（圖片來源：張景森臉書、吳音寧臉書）
