台肥公告人事異動「吳音寧不再擔任董事」：她本人婉拒

前北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，本月初被傳將出任年薪千萬的台灣肥料公司（台肥）董事長，引發酬庸質疑聲浪，後台肥宣布她出任董事，今（28）日台肥再突然公告，吳音寧不再擔任董事。

吳音寧資料照。（圖／翻攝吳音寧臉書）

台肥公司今日公告法人董事代表人異動，吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。

台肥大股東農業部在10月31日改派法人董事代表人，原任台肥董事長李孫榮突遭撤換，官派發人代表敢為吳音寧，外界推測吳音寧可能接任董事長，引發爭議，台肥11月3日又公告另一法人董事代表由農業部資源永續利用司司長莊老達改為台肥總經理張滄郎，最終台肥董事會4日選出張滄郎為新任台肥董事長，宣布吳音寧僅擔任董事，仍然令外界議論紛紛。

吳音寧11月4日的臉書發文表示：「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

