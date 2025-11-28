台肥公告吳音寧不再是董事代表 原因曝光

吳音寧未如傳聞接任台肥董座，外界質疑是因輿論負評如潮而臨陣換將。（示意圖／資料照／吳建輝攝）

台肥公司今（28）日在公開觀測站發布公告，前行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧女士，不再是公司法人董事農業部代表人。異動原因為「本人婉拒」。

據了解，台肥在月前公告，吳音寧取代原台肥董事長李孫榮擔任農業部指派法人董事代表人，外界原本普遍認為吳音寧將接掌台肥董座，引發熱議。然而台肥在3日晚間9點多公告，台肥總經理張滄郎將接法人董事，隨即於4日上午10時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。

台肥今日發出公司法人董事代表人異動，副總經理鍾俊銘表示，正是農業部代表人吳音寧，異動原因為「本人婉拒」，據相關資訊顯示，吳音寧任期原本將會到116/06/25。

其實早在月初，針對台肥相關職務，吳音寧就在臉書發文表示，誰擔任台肥董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。

而在台肥公布張滄郎接任董事長後，吳音寧則表示，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝，政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

