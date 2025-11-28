台肥公告法人董事異動「吳音寧婉拒擔任職務」農業部：不特別回應

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院中部辦公室副執行長吳音寧內定台肥董事長，藍營宣稱薪酬高達1500萬元，批評「肥水落入音寧田」，董事會最終在社會反彈下，吳音寧僅當個陽春董事。台肥公司28日公告法人董事代表異動，根據公告內容，吳音寧不再擔任台肥董事職務，異動原因註記為「本人婉拒」。新任代表人尚未確定；對於人事安排後續，農業部僅表示「不特別回應」。

回顧台肥這起人事風波，原台肥董事長李孫榮去年6月26日才接任，原本任期至2027年6月25日，甫上任1年多，卻突然遭到撤換。台肥公司先前於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為吳音寧，自10月31日生效。

廣告 廣告

另外，台肥也在11月3日公告，農業部改派法人董事，由原代表莊老達，改為台肥總經理張滄郎。隔天再度公告張滄郎接任董事長。吳音寧11月4日曾在臉書發文寫道：「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

台肥28日發出公司法人董事代表人異動，台肥副總經理鍾俊銘指出，正是農業部代表人吳音寧，異動原因為「本人婉拒」，據相關資訊顯示，吳音寧任期原本將會到2027年6月25日。對於吳音寧婉拒台肥董事一職。農業部僅指稱，尊重個人生涯規劃，沒有評論意見。記者致電吳音寧了解請辭原因，但未獲回應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

保障林地住民的居住權 林岱樺：比照總統重啟公地放領

今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷