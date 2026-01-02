台肥台中廠獲環境部核定適用碳費優惠費率

台肥台中廠硝酸工場率先引入KBR三級減量技術，實踐低碳永續承諾。台肥提供



面對全球氣候變遷挑戰與2050淨零排放目標，台肥今天表示，旗下台中廠硝酸工場引進國際領先的KBR（Kellogg Brown & Root）三級減量技術，相關「自主減量計畫」已於2025年12月19日獲環境部審核通過，正式取得碳費優惠費率資格，不僅可有效降低碳費支出，也大幅減少溫室氣體排放，成為國內產業綠色轉型的重要示範。

依環境部規定，年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力及製造業，均納入碳費課徵對象。台肥台中廠因硝酸工場生產過程中會副產氧化亞氮（N₂O），屬於《氣候變遷因應法》所列管的七大溫室氣體之一，因而成為國內首波面臨碳費挑戰的業者之一。

台肥表示，長期投入碳減量技術與製程優化，積極配合環境部於2024年8月29日公告的碳費三項子法，展現落實氣候行動的決心。此次導入KBR三級減量技術後，整體減量效率可達95%以上，且不影響原有製造效率，相關設備預計於2028年第一季前完成建置。

硝酸為化學肥料生產的重要原料，雖然N₂O並非傳統空氣污染物，但其對全球暖化影響極大。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）公布的全球暖化潛勢係數（GWP），每公斤N₂O的暖化效應相當於265公斤二氧化碳。台肥表示，係透過與國內外專業技術廠商合作，持續降低製程中N₂O排放濃度，並朝低碳肥料產品發展，支援永續農業目標。

