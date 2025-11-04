台肥多肥？村長揭「千億土地種綠電」：賴沒那麼容易放

吳音寧被認為是「小英女孩」，出任台肥董事長的傳聞，綠營內部的反彈疑似比外界更激烈。（示意圖／資料照）

日前一度傳「高年薪實習生」吳音寧將接任台肥董座，引爆輿論炸鍋。前立委郭正亮直言，台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同。台肥董事會今(4日)決議由張滄郎接任董事長，風波暫息。詹江村指出，台肥價值上千億土地可種20年綠電，利益這麼龐大，賴系沒那麼容易放。

農業部10月31日公告將台肥法人董事代表李孫榮改為吳音寧，讚吳音寧「必能帶來新氣象」，讓外界臆測吳將接任台肥董事長，此傳聞引發各界劇烈反彈，讓農業部臨時更改董事代表人莊老達為張滄郎。台肥董事會今決議由張滄郎接任董事長，農業部則回應，尊重台肥董事會的決定。

郭正亮3日在《大新聞大爆卦》節目談及吳音寧時指出，「民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人可以認同！」所以有一篇報導寫說基層大反彈。知道台肥有多肥？不要以為只是董座薪水肥。「台肥是土地開發公司！」不要以為台肥只是在賣肥料，那個經手的交易有多少？

國民黨桃園市議員「村長」詹江村今(4日)發文強調，台肥董事長關鍵不在年薪。價值上千億的土地，上面要種風電還是太陽能，合約一簽就是20年，這麼龐大的利益，賴系沒那麼容易放。「畢竟是小英的人，依然還是無法被接受。」

網友表示「台肥另一面是軍工，要不要查一下？軍工才是最大頭」、「看看那賤賣國家土地的乃仁還可以逍遙自在」、「電不是不能種，只是不能台電自己種嗎？表面BOT，擺明圖利」、「英魂不散」、「找一個看不懂財報的當董事長才更好A錢」、「果然又是光電利益，台糖土地也很多應該查一下」、「點破貓膩」、「這不是水很深，是土很深」、「選到4年任期、為何能決定未來20年的事？」、「賴的一手好棋：英皇，是妳的人真的不夠格啊」。

