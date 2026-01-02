台肥引進三級減碳技術 預計2028年首季前完成建置

（中央社記者潘智義台北2日電）台肥公司今天宣布持續投入碳減量技術與製程優化，積極配合環境部公告的碳費3項子法，展現企業實踐氣候行動的決心。引進KBR三級減量技術之後，減量效率高達95%以上，且不影響製造效率，相關設備預計將於2028年第1季前完成建置。

台肥說明，面對全球氣候變遷挑戰與2050淨零排放目標，台中廠的硝酸工場引進美國KBR（Kellogg Brown & Root）三級減量技術，此一計畫已於2025年12月19日獲得環境部審核通過「自主減量計畫」取得碳費優惠費率，不但節省可觀碳費，而且也大幅降低溫室氣體排放，成為綠色轉型企業典範。

廣告 廣告

台肥指出，依照環境部規定，年溫室氣體排放量達2萬5000公噸二氧化碳當量以上電力與製造業，將被納入碳費課徵對象。台肥台中廠因硝酸工場在生產過程中副產氧化亞氮（N₂O），也就是「氣候變遷因應法」所列管的7大溫室氣體之一，因而成為台灣首先面對碳費挑戰的業者之一。

台肥說明，硝酸為化學肥料生產的關鍵原料，氧化亞氮雖然並非傳統空氣污染物，但對全球暖化影響甚鉅，依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）公告全球暖化潛勢係數（GWP），每公斤氧化亞氮相當於265公斤二氧化碳。台肥透過與國內外專業技術廠商合作，積極降低製程中氧化亞氮排放濃度，並朝向低碳肥料產品發展，支援永續農業。（編輯：楊凱翔）1150102