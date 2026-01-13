台肥成綠營糧倉？從吳音寧到陳右欣看賴政府的吃相與私心

政治的腐敗就從執政者拿公家資源當提款機開始。近期台肥公司一系列人事大風吹，讓社會大眾看見了什麼叫作「國家就是我家」的蠻橫。從原計畫強推吳音寧接掌董座，到輿論沸騰後急踩煞車，三個月後竟安插學經歷與過去專業經理人相去甚遠的台南樁腳陳右欣出任總座，賴政府的用人低標，已非打破三觀足以形容，簡直是將專業與制度踐踏於地，讓台肥這間老牌企業成了酬庸、分贓的新祭品。

這樁人事安排看似突兀，但仔細爬梳其背景，跟賴清德總統人親土親的脈絡清晰可見。不到四十歲即接任台肥總座的陳右欣，又是來自賴總統故鄉台南，2023年力挺賴清德競選一炮而紅，政治行情隨賴上任水漲船高。家族政治背景濃厚，28歲出任柳營農會總幹事，一直到農業部專員，官運亨通，但政績不算突出。如今竟能三級跳，引發外界議論。縱使陳右欣具備農會歷練，但柳營農會僅百人編制，與員工人數近千、資產規模千億、業務橫跨化工與新能源的台肥相比，規模與業務龐雜程度有如天壤之別。

回顧台肥歷任總經理，從早期推動產業的技術專家，到後來的德國留學博士、中石化總經理，甚至是內部晉升的材料博士，這份名單背後代表的是一種專業門檻。總經理掌管實務經營，理應由熟悉材料化工、具備大型組織管理經驗的經理人擔綱。反觀陳右欣，其公公陳進雄曾協助賴總統平定地方紛爭，她本人更曾拉攏數百家農會代表力挺賴清德，這顯然是典型的拿公器酬庸。國民黨立委謝龍介批評，賴政府以人事酬庸換取農會系統支持林俊憲，此舉只會讓社會觀感不佳。

賴政府將台肥人事當禁臠，橫柴入灶並非第一樁；吳音寧案吃相難看急轉彎，放過董座卻又插手總經理大位。為何賴政府對台肥人事如此執著？關鍵不在肥料，而在於那千億資產的誘惑。台肥在南港、新竹等地擁有近六百筆精華土地，這不僅是全民的隱形財富，更是各方派系覬覦的肥肉。當年吳乃仁的台糖土地弊案記憶猶新，如今賴政府無視前政委張景森「派系退出公營人事、土地活化透明化」的諍言，反而派出適格性存疑的親信守著金庫。這種把國家當私器的心理，與過去被唾棄的貪腐何異？

當專業淪為政治掛帥下的遮羞布，損害的不只是企業績效，更是國家長遠的競爭力。一個廉能的政府，理應致力公家資源良好發展，而非當成派系的補給站。賴政府這種專挑肥肉下手的吃相，不僅讓社會反感，更坐實了用人唯親的排他色彩。當國家名器被當成酬庸籌碼，這不僅是對專業人才的羞辱，更是台灣民主監督機制的一大悲哀。

