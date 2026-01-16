台肥新總座被爆買假學歷 南市副議長也是被害人

台南市副議長林志展（左）也是前南榮科大校長黃甫九天賣假學歷的受害者之一。（資料照片，郭良傑攝）

新任台肥總經理陳右欣被爆，民國103年擔任台南柳營區農會總幹事曾捲入前南榮科大校長黃甫九天販售假學歷案，陳右欣當時曾要透過黃甫九天購買哥斯大黎加英培爾大學學士的假學歷，陳對此不願證實。該案其中一名「被害人」是現任台南市副議長林志展，他105年在另一所學校進修時，經人引薦稱只要交錢進行線上教學，就可獲得大學及碩士學歷，他信以為真，被騙了40多萬元。

林志展今天向本報證實此事，他表示，當時他已擔任公職，同時在另一所學校進修，得知透過南榮科大牽線，線上教學就可以拿到國外的大學文憑，後來有找前南榮科大的一位王姓主任談，105年1月初報名英培爾大學大學部，前後匯款40多萬元。

林志展說，當初他是想說如果有學校可以讀、可以修學分就修，不懂為何是用這種方式插大南榮科大拿到國外大學文憑，也不清楚程序為何，但錢交完後學校就出事了，沒上到線上教學的課，也沒拿到學位，錢也追不回來，也要等這個官司刑事部分都確定後，再和其他4、50名被害人聯絡如何追討，但恐怕也難追了。

對於網路爆料透過黃甫九天等人買哥斯大黎加英培爾大學博士假學歷，新任台肥總經理陳右欣不願證實與她此案有關。但根據台南地方法院及台南高分院的判決指出，被害人陳右欣證稱，前南榮科大的劉姓主任到家裡找她，說這是國外有承認的學歷，也是台灣認可的學歷，不用出國讀書，沒有說要上多久的課，但有在崑山中學開課，都是禮拜天上課，她斷斷續續上課大概半年，沒有每一堂都到。

被害人陳右欣又證稱，她報名英培爾大學農業科學系博士學位，103年11月8日有填寫入學申請書，她以現金交付學費好像30幾萬元給這名主任，她跟這位主任說那間學校一定要有承認才願意念，所以這名主任有多收幾千元說是英培爾大學要開證明的費用，報名後有收到英培爾大學入學通知單。之後劉主任有給她成績單、博士論文、論文口試通過證書，她沒有參加口試，也沒有撰寫論文。

判決指出，黃甫九天在民國101年10月至105年8月擔任校長期間，與吳姓妻子對外佯稱只要付費，以遠距或周末上課、在家自修、或以捐款、工作經歷抵免學分，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學位，多付美金1000元還可提早畢業，共64人誤信為真，陸續報名並繳20萬至80萬多元不等費用，從外籍共犯取得偽造學位證書及成績單。

