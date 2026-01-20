台肥新總座陳右欣人事案惹議 賴惠員：何來黨內排擠？

台肥總經理陳右欣連日爭議不斷，民進黨立委賴惠員（左）今反問「何來黨內排擠？」（本報資料照片）

台肥新上任總經理陳右欣遭批酬庸，近日又接二連三爆出買學歷、夫家欣農農牧企業社濫倒汙泥案等爭議，地方盛傳她積極布局參選下屆台南第一選區立委，恐與現任民進黨立委賴惠員「黨內互打」。面對外傳陳右欣近期迭遭爆料來自黨內排擠，賴惠員直呼「何來黨內排擠？」面對此人事案衍生爭議，她相信「高層會有智慧處理」。

面對近期外界各項抨擊，陳右欣20日仍未出面，僅以「謝謝」二字回應，對於參選立委一事，她先前即已表明「剛接任總經理，以公司業務為第一優先，無此規畫，一切以公務為重。」綠營則盛傳，陳右欣接掌台肥總座其一目的就是排除下屆立委選戰黨內變數。

廣告 廣告

陳右欣人事案連日延燒，地方傳出可能是因為陳想選下屆立委，遭黨內同志排擠攻擊。賴惠員今天駁斥這項說法，但也直言陳右欣的夫家及公司爭議事件連環爆，陳右欣不能說跟自己完全沒有關係，加上後續又有買學歷問題，她認為這也是民進黨要深刻檢討，面對長期存在家族經營爭議的人，下一步要如何因應？

至於立委選舉排擠之說，賴惠員說，並不清楚陳右欣有沒有要選？只知道她一直投入地方農業議題，面對整起紛擾衝擊民進黨形象，賴惠員僅強調「相信高層會有智慧處理、賴總統會展現他的高度！」

【看原文連結】