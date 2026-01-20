台肥新總座黑料連環爆 地方人士曝「想選立委成黨內箭靶」

台肥公司新任總經理陳右欣上任後引發輿論，接連爆出買學歷及夫家欣農農牧企業社濫倒汙泥案等爭議。對此，陳右欣低調沒有出面回應，根據地方人士透露，因為她有意參選下屆台南立委，可能因此遭黨內同志排擠、攻擊。

陳右欣（右）接任台肥新總經理後遭連環爆出黑料。（圖／陳右欣臉書）

陳右欣是柳營區農會前總幹事陳宇翅的女兒，夫家的公公陳進雄曾是地方議員，兩家族聯姻後地方實力雄厚。陳進雄曾因縣議員選舉買票被判刑，老婆代夫出征卻最高票落選，兒子無意從政，陳家雖從此淡出政壇，但地方人脈仍在。黃偉哲參選台南市長、賴清德選黨主席及選總統期間，陳家都大力幫忙，與綠營關係良好。

陳右欣與賴清德關係良好。（圖／陳右欣臉書）

陳右欣婚後從農會派系中脫穎而出，接棒父親成為柳農總幹事。任期內充分授權給年輕人，員工向心力強，做事果斷，多角化經營，農會用地租作洗衣店、超商與健身房，每年獲利都是大新營區6家農會最高。

陳右欣很快成為賴清德刻意栽培的愛將，民國112年底名列民進黨不分區立委名單第29名，雖未在安全名次內，卻是唯一台南在地出線且具農業專長者，翌年又受拔擢為農業部專員。根據《中時新聞網》報導，由於她積極經營地方、認真跑攤，盛傳正布局下屆台南第1選區立委，準備與現任綠委賴惠員一較高下。地方人士認為她近期連遭爆料，可能來自黨內攻擊。

