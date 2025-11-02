台肥法人董事代表改派吳音寧酬庸？學者曝北農事件：仇女、沙文…

記者李鴻典／台北報導

台灣肥料公司大股東農業部改派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧為法人董事代表人；農業部1日說，吳音寧長期以行動改革農業制度，而董事長人選尊重台肥董事會決定。消息一出引發討論，部分聲音批評酬庸，學者陳方隅則直言，這是膝反射。

吳音寧強調，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。（圖／資料照）

陳方隅指出，吳音寧被農業部推派為台肥公司的官股董事代表，然後被董事會選為新任的董事長。馬上就有一大票人膝反射動作說這叫做酬庸。

這時就要來溫故知新。陳方隅說，2018年初，所有的輿論大戰與認知操作，就是從吳音寧與北農開始的。當然先前就有柯文哲與雲林張家暗通款曲、先衝康了農委會，然後為往後的造神運動奠下基礎。

陳方隅提到，這是一場集結了仇女、沙文、傳統地方派系與來自境外的輿論操作力量，把一位「不懂蔬果種類」的北農總經理韓國瑜捧成宇宙神人的無敵成功案例。這簡直就是國共合作下的政治奇蹟，政治傳播與公關界的史上最神教材。

台派網紅徐閉說，台肥董事長薪水一直都那樣，之前都沒人關心，然後吳音寧要上任，大家都開始關心薪水了。跟北農一樣，「如果 Cheap 可以年收千萬，憑什麼吳音寧好好工作不可以年薪 600 萬？」

吳音寧則於臉書發文，台肥是一家上市公司，所有人事安排都必須依照公司法的規定，目前是公布新任董事，董事長人事仍要等下週董事會決議通過後才能進一步討論。

吳音寧強調，不管誰擔任董事長，最重要的還是農民和員工的權益，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」

