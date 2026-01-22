台肥總座遭疑酬庸 農業部給不出選人標準 學者：不敢得罪派系

學者就認為，陳出身農會派系影響力大，農業部恐也不敢得罪，只能低調處理。（本報系資料照）

出身於台南政治世家、現年39歲的前柳營區農會總幹事陳右欣，因於114年底空降年薪800萬的台肥總經理職務，遭外界質疑是「酬庸考量」，且陳資歷本就為人詬病，後續又爆出疑購買海外假學歷，這才讓台肥於21日出面聲明，並強調「選人標準首重農業經驗」，至於台肥最大股東農業部，卻至今給不出選人考量，學者就認為，陳出身農會派系影響力大，農業部恐也不敢得罪，只能低調處理。

據悉，農業部持有台肥24％股份，為台肥最大股東，且董事會6名董事中，農業部代表就達5位之多，因此台肥雖為民營企業，實際上仍受農業部影響，例如114年10月31日、非洲豬瘟防疫期間，農業部就突然將原為「行政院中部聯合服務中心副執行長」的吳音寧，推派擔任法人董事代表，並有意使其成為董事長，不過後續爭議延燒，吳不僅沒當上董事長，還請辭董事一職，時隔數月，台肥董事會又無預警將總經理更換為陳右欣，再度爆發酬庸疑雲。

吳音寧接任董事時，農業部透過342字聲明替其背書，並強調「吳音寧具農業專業，任北農經理時推多項改革，必定為台肥帶來新氣象」，反觀陳右欣，農業部至今仍不願對外說明選人考量，對此前台大農經系主任徐世勳認為，陳右欣與地方農會有深厚關係，而農會動員力極強、對選舉影響非常大，甚至賴清德選舉期間，陳也確實有出手協助號召，那在此背景下，且又適逢選舉期間，農業部自然不敢得罪農會派系，只能低調處理。

徐世勳指出，從吳音寧到陳右欣，都再再顯示出「站對邊就有位子」的扭曲現況，然而這樣的人事任命方式，不僅傷害專業治理的原則，也可能激起年輕世代對於政府的反感，舉例來說，身為前農經系主任，自然看過不少優秀、同時也具專業知識的年輕才子，甚至也有任職地方農會總幹事的人，然而這些高度專業的學生，卻都不敵「法律系吳音寧」、「政治研究所陳右欣」，要年輕人情何以堪。

