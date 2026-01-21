台肥總座陳右欣學歷遭質疑 公司回擊「不實指控」已蒐證捍衛股東權益

台肥21日表示，董事會聘任總經理陳右欣公開透明，學經歷背景於就任時已依法公告。（圖／台肥提供）

台肥（1722）甫於去年12月底重訊公告董事會新聘任擁有國立中正大學政治學研究所、曾任農業部專門委員學經歷的陳右欣擔任總經理，今天（21日）針對近日部分媒體流傳其學歷之相關質疑，強調公司已備妥相關學歷證明文件以備查驗，對外界之不實指控，已委請法律顧問蒐證，捍衛公司及股東之合法權益。

台肥總經理人事案於2024年12月30日公布後，短時間內即遭爆料成為媒體輿論焦點，台肥對此也大動作公開說明聘任流程與選才標準，強調台肥董事會選任陳右欣擔任總經理，「係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績」。

台肥表示，為正視聽，公司發布聲明，「強調公司總經理之任用，均經過嚴謹的資格審查程序，絕無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明」。

台肥更進一步說明董事會聘任總座的流程，「總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤，學位證書均經由校方正式頒發，完全符合教育部採認辦法」。

台肥表示，針對外界之不實指控，「公司已備妥相關學歷證明文件以備查驗；對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，深表遺憾，已委請法律顧問蒐證，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東之合法權益」。

