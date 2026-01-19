台肥總經理家族企業 欣農農牧廢水溢流 重罰逾百萬

環保局稽查人員前往業者廠進行現場查核，針對空污防制設備與相關操作流程進行全面檢視。 （環保局提供）

記者林怡孜、陳佳伶∕台南報導

空降到台肥當總經理的陳右欣家族「欣農」系列企業，遭罰並移送法辦。台南市政府環保局統計，欣農農牧自民國一００年起即屢遭檢舉汙染問題，至今已累計裁處廿二件違規案件。近期查獲該場因槽內廢水滿溢，廢水經雨水溝流入場外水體，且業者未即時採取應變措施，環保局於一月十三日依違反水汙染防治法裁罰一百零九萬八千元。

台南市政府環保局持續加強打擊環境污染行為，針對長期引發民眾陳情的「欣農農牧」與「欣農好肥料」兩家公司，啟動高強度稽查行動，針對異味、廢水溢流及廢棄物違規等情事依法裁罰，累計裁罰金額已超過百萬元，並針對涉及刑責案件移送司法機關偵辦，展現維護環境品質的決心。

在空氣汙染方面，欣農農牧因製程管控不當、空汙防制設施未妥善運作，造成異味外洩，環保局兩度進場採樣均超過標準，分別依空氣汙染防制法裁罰各十萬元。

此外，現場也查獲違規露天堆置廢棄物、管理疏漏未即時清理、申報聯單作業缺失，以及與許可計畫內容不符等情形，並有違規收受植物性廢渣行為，均已依廢棄物清理法告發處分。

為回應民眾陳情，環保局已依周邊風向與陳情熱點劃設「巡查熱區」，設置微型感測器進行廿四小時監測，並成立專案小組，同步針對空氣汙染、水汙染與廢棄物管理三大面向加強稽查，從許可內容、汙染防制設施操作情形、汙染物收集方式、廢棄物貯存地點到申報資料全面查核，落實穿透式管理。另方面，欣農好肥料公司因查獲違法堆置食品加工污泥，並涉及不實申報情事，負責人已涉嫌違反廢棄物清理法刑責。環保局已配合地檢署、警察局及環境部移送法辦，並關閉該公司廢棄物收受權限，該公司目前已歇業。

環保局表示，欣農好肥料公司於一Ｏ七至一Ｏ八年間即涉及食品加工汙泥非法處理案件，經積極蒐證後由法院判刑確定。

對於屢犯業者，環保局將採取最高標準監控與執法，避免土地再次遭受汙染，確保市民居住環境安全。