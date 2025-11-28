台肥董事又有新變化! 公司重訊: 吳音寧「本人婉拒」續任法人董事

台肥今天(11/28)公告，農業部代表法人董事吳音寧因「本人婉拒」，卸任董事代表人。翻攝吳音寧臉書



台肥（1722）人事又掀波瀾，繼原被外界視為「內定董座」的吳音寧未獲選派為董事長，台肥今天(11/28)發布重訊公告，農業部代表法人董事吳音寧因「本人婉拒」，因此卸任法人董事代表人，目前尚未指派新任者。台肥表示，法人董事異動依規定辦理，後續將由農業部擇期再行指派代表。公司營運一切正常。

台肥近期人事佈局備受關注，本月初公司連續發布多則公告，先是研發主管異動，接著調整多名法人董事。11 月 4 日董事會上，原被外界視為「內定董座」的吳音寧並未順勢接掌董事長，反而突然由總經理張滄郎獲選補任，接替卸任的李孫榮，形成戲劇性轉折。

廣告 廣告

據了解，吳音寧接任董座消息傳出後，外界雜音連連，原董事長李孫榮任期至 2027 年，僅一年多即遭更換，也引起各界關注。主管機關、公司派與官股代表間多次溝通，最終人事方向急轉彎，11 月 3 日晚間台肥連發數則公告，調整農業部法人代表，由張滄郎接替莊老達，被視為人事重組急轉彎的關鍵前兆。

在台肥「內定董座」急轉彎風波後，吳音寧在社群發文表示，無論誰擔任董事長，最重要的是「農民與員工的權益」。她強調，政治口水終究會過去，並感謝支持者，表達將持續投入與努力。

不過，台肥今天公告，農業部代表人吳音寧「本人婉拒」出任法人董事職務，市場解讀台肥董座風波至此應可告一段落。

更多太報報導

核三2027年重啟？曾文生：台電正在寫考卷，真的無法評估

核三最快2027重啟？卓榮泰：必須在安全無虞的情況下做規劃

快訊／今年GDP飆至7.37%創15年新高 主計總處上調明年至3.54％