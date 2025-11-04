台肥董事年領500萬 仍是小肥貓
台肥是台灣最大肥料供應商，董事長每年薪酬最高可達1500萬元，吳音寧這次被質疑缺乏專業卻要坐領高薪，成為她落馬可能原因之一，但台肥董事每年還是可領100至500萬元酬金，仍羡煞許多同年級的上班族。不過，吳音寧現為行政院中部辦公室副執行長，依法可兼任，但每月支領總額不得超過2萬元，就看吳如何抉擇。
農業部日前公布台肥官股董事代表名單後，吳音寧發文表示，不管董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。昨吳音寧在董事會結束前就發文感謝，除提到政治的口水是一時的，很快就過去，也向支持者稱「不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」似乎已有心理準備。
儘管吳音寧未能當上董事長，但她仍是官股董事。根據台肥財報，董事共9人，分為獨立董事、一般董事、董事長，獨立董事每年酬金100萬元以下、一般董事100萬至500萬元，董事長則高達1500萬元，而農業部有5名法人董事代表，因此吳擔任董事，最高可領取每年500萬元酬金。
不過，吳音寧現為政院中辦副執行長，若她未辭去公職，雖可兼任董事，但可領的酬金就受法規限制。根據法規，公務人員兼任政府投資或轉投資民營事業機構、捐（補）助財團法人及社團法人董事，每月支領總額不得超過2萬元，多出額度需繳回國庫，等於全年最多僅24萬元。
對於吳音寧「陣前落馬」，前台大農經系主任徐世勳認為，「沒擔任董事長才是好事」。他指出，台肥作為台灣最大肥料供應商，業務牽涉國際原料採購、價格波動判斷及政府補貼政策，絕非簡單事務，而吳音寧過往的資歷，難以涵蓋台肥的業務及國際貿易專業。
徐世勳還提到，台肥公司最驚人也最複雜的是土地資產相當龐大，甚至有非常多筆土地坐落在台北市，因此，台肥根本就不適合由國家、政府介入領導，應完全回歸民營，也能夠斬斷政治酬庸的可能性，讓專業人士掌管專業事項。
