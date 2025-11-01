台肥董事長無預警換人 李孫榮下吳音寧上

▲吳音寧在臉書秀出去年凱米颱風後的勘災照（圖／翻攝吳音寧臉書，2025.02.06）

[NOWnews今日新聞] 農業部為最大股東的肥料生產生台肥，昨（31）日晚間發布重訊，農業部改派法人董事代表人，因此原董事長李孫榮，換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，任期還有一大半就被下，引發外界震撼。

根據台肥網站，美國德拉瓦大學環境工程研究所博士畢業的李孫榮，任期從去年6月26日至2027年6月25日，距離任期結束還有一年多時間。

吳音寧曾在韓國瑜後接任台北農產總經理，並且陸續出現北農休市、殘菜事件、送揚獎、表哥政治綁樁等爭議事件，當時還是台北市長的柯文哲曾說她是誤闖叢林的小白兔，更被曾被指是「高薪實習生」。

李孫榮曾擔任台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員及經營投資委員會委員，更兩度擔任嘉南藥理大學校長。29日台肥舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」邀請各學研機構、政府代表出席，李孫榮也出席表示，會在台肥80週年之際，把台肥從傳統肥料供應者，轉型為結合綠能智慧農業的永續企業。

▲李孫榮（中）領軍台肥榮獲2025 年 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎（圖／台肥提供）

消息一出網路也掀起熱議，「原來台肥有招實習生啊」、「應該會看財報了吧？都學習多久了...」、「又是百萬實習生嗎？」、「董事長不會看財報沒差吧」、「準備開噴 換了優質的管理者」。

