台肥董事長由張滄郎接任 吳音寧出任董事

原本外傳行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧可能接任台肥董事長，引發熱議，但台肥4日召開董事會，最後推選總經理張滄郎出任董事長，而吳音寧仍擔任法人董事代表人，雖然沒有接掌台肥，卻同樣引起在野質疑。

國民黨立委林德福問，「選擇吳音寧女士來擔任台肥董事，具備上述哪些能力？」對此陳駿季回應，「我們希望說借重她這個對台灣農業，特別是在當時她在推動在北農的一個員工的福利制度改革，她可以提供很多的建言。」

上週五（10月31日）台肥公告，農業部指派吳音寧擔任法人董事代表人，並且換掉任期還沒有滿的董座李孫榮，一度引發質疑聲浪，不過週一晚間，台肥又公告，農業部更換另一席法人董事代表為張滄郎，並立即生效，最終董事會決議由張滄郎接掌台肥。

另外立委也關注，中選會包含李進勇等6名委員3日任期屆滿，行政院卻沒有把新名單送交立院審查，目前只剩4位委員，恐讓中選會停擺。

行政院長卓榮泰表示，「我再一次跟大院抱歉，因為我們考量比較多，現在我們先向各方來徵詢，適當的社會公正人士或是法律專業人士，能夠進入到中選會裡面來。」

國民黨立委張智倫問，「院長您的意思是說這個月，你會把名單送到立法院來？」卓榮泰回應，「是。」

中選會代理主委吳容輝表示，除了必須經過委員會決議的業務之外，其他業務會在代理期間、照常處理，但也坦言，因為委員人數短期難補，這個月無法召開委員會議。