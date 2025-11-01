台肥董事「環工博士」上任一年遭撤換 吳音寧接任

吳音寧。（圖／翻攝自吳音寧臉書）





台肥公司（1722）於昨（31）日晚間公告，原農業部代表人李孫榮更換為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自即日起生效。此人事異動消息公布後，台肥內部員工都大感意外，紛紛表示毫無預警。

原任代表人李孫榮的任期為2024年6月26日至2027年6月25日，怎料農業部突然宣布人事異動消息，農業部改派法人董事代表人，將由吳音寧接任。李孫榮僅在職1年多即被調整，也意味著台肥董事長一職將由吳音寧接棒。

吳音寧曾任台北農產運銷公司總經理，後競選彰化縣立委未果，再轉任行政院中辦副執行長。而李孫榮則為美國德拉瓦大學（University of Delaware）環境工程研究所博士，有豐富的學術背景，也曾任嘉南藥理大學第4、7任校長，以及台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員及經營投資委員會委員；他上任以來積極配合政策推動，也著力於氫能技術的拓展。

廣告 廣告

對於董事長人事異動一事，台肥員工毫不知情。29日時，台肥還舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，並邀集不少學研機構及各縣市農會代表，以及歐洲企業CEO等國際專家共同討論釋肥創新技術與農業減碳策略。過程中，李孫榮仍正常履行職務，對於人事的突然調整，也讓各界都感到措手不及。