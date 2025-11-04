即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台肥10月31日晚間公告人事異動，農業部改派法人董事代表，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部法人代表李孫榮，且同日生效，引發討論；而台肥今（4）日將召開董事會，稍晚會正式對外公布董座人選。對此，行政院長卓榮泰稍早受訪時表示，國營事業的董事長選任都有法定程序，董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。





今早8時52分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，吳音寧將掌台肥董事長，請問是看上什麼專業？另外，前政委憂遲早出事 ，在野立委認為「肥水必落音寧田」，請教院長回應？

對此，卓榮泰回應，「國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後決定，才是該公司最終的決定」。







原文出處：快新聞／台肥董座不是吳音寧？ 卓榮泰說話了

更多民視新聞報導

立院考察地方污水建設 蘇巧慧讚：中央補助新北經費全國最高

AI助搜救英雄「逆向而行」 卓榮泰肯定智慧搜救派遣系統

豬隻禁運禁宰令何時解禁？ 卓榮泰親上火線給答案

