台肥董座不是她 吳音寧臉書換照掀議1／台肥人事大逆轉！改總座張滄郎接棒 吳音寧僅出任董事

台肥人事案引發關注，前兩天才傳出，將由北農前總經理吳音寧接任董事長大位，引發輿論譁然。但昨天（11/3）深夜，台肥接連3篇人事重訊透露玄機。今天（11/4）上午董事會最終決議大轉彎。改由現任總經理張滄郎接下董座一職，消息一出吳音寧電話沒接，沒有任何回應。只有一早在臉書上發文，提到政治口水是一時的，未來還是會持續往前。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧：「你好，我是吳音寧。」曾經的北農總經理吳音寧，一度傳出將接掌台肥公司，引爆輿論，也讓董事會決議大轉彎，4號拍板，由總經理張滄郎接棒，成為新任董事長，吳音寧則擔任董事。

廣告 廣告

農業部長陳駿季表示，「吳音寧這位女士，長期了解台灣農業的發展，希望能藉重她對台灣農業的經驗，特別是在當時她推動北農員工福利制度改革時，可以提供很多建言。」行政院長卓榮泰則說：「國營事業的董事長選任都有法定程序，董事會的最後決定，才是該公司最終的決定。」就在結果出爐前，卓榮泰這段訪問，也透露出對人事異動心裡有底。

尤其台肥3號深夜連發3篇公告，其中一篇引發各界聯想——法人董事由農業部代表人莊老達，更換為總經理張滄郎，疑似早為吳音寧人事案埋下伏筆。她本人也在董事會公告前先發文，寫下：「政治的口水是一時的，不管在什麼位置，都要一起繼續努力。」

同樣社運出身的「白米炸彈客」楊儒門也替吳音寧抱屈，他說：「以前音寧在做北農總經理的時候，大家都不想解決員工退休、勞退這件事情，她就是去把這個缺額補足啊，補了七億多的錢啊。」但看看吳音寧的粉絲專頁，悄悄換上全新形象照，粉嫩西裝、對著鏡頭微笑，Slogan寫著「台灣，因您而好」，似乎有著下一步新計畫。楊儒門也說：「如果社會沒有這個機會，那就是把你現在應該做的事情給做好就好。」

吳音寧大學時期多次參與社會運動，為農民發聲，從彰化鄉公所秘書轉任北農總經理，2023年回到彰化挑戰謝家勢力，競選立委落選，之後出任行政院中辦副執行長，如今角逐董事長大位失利，未來一舉一動備受關注。





更多《鏡新聞》報導

台肥董座不是她 吳音寧臉書換照掀議2／吳音寧出任台肥董事 周玉蔻：卓榮泰懸崖勒馬