台肥董座不是她 吳音寧臉書換照掀議2／吳音寧出任台肥董事 周玉蔻：卓榮泰懸崖勒馬

台肥今天（11/4）召開董事會，最後拍板由現任總經理張滄郎擔任台肥的新任董事長。吳音寧只出任董事。媒體人周玉蔻對此發文表示，董事長臨陣換人，行政院長卓榮泰救了自己，也救了民進黨，周玉蔻強調吳音寧不是不好，但政治即視感太弱，如果擔任董事長，未來在野黨讓她去立法院備詢，恐怕會成為巨大災難。

「議員不好意思，我剛剛沒有，沒有，很仔細在回答您的問題。」政治質詢場上略顯生澀，吳音寧2018年擔任北農總經理期間，政治素人，能力遭到外界質疑，最後遭到解職。沈潛後，2024投入立委。時任立委候選人吳音寧（2023/12）：「你好，我是吳音寧，在跟你拜託。」最後敗北，轉而當上政院中部中心副執行長。

月初國營企業台肥公司無預警發出人事公告，打算推派吳音寧擔任新董事長，光年薪1500萬以及資歷問題，再度將她推上浪尖。立委（國）牛煦庭表示，「應該本於專業，讓台肥公司好好的發揮功能，當吳音寧被提出來的時候，當然會遭致各方的猛烈批評，因為不管是資歷、經歷，還有跟台肥公司本身的淵源也好，她其實是相對空白。」藍營砲聲隆隆，吳音寧過往質詢應答，也讓綠營內部超憂鬱。

就在最後一刻，人事案緊急喊卡之後——媒體人周玉蔻發文表示，「卓榮泰懸崖勒馬，強調吳音寧不是不好，但她的政治即視感太弱，一旦任命她，藍白立委讓她去立法院備詢，會是一個巨大災難，取消這個派任，卓榮泰救了吳音寧，也救了自己和民進黨，避免重演2018政治風暴。」

牛煦庭表示，「臨時性的調動也很有可能只是派系妥協的結果。當吳音寧想就董事長的位置而不可得之後，退而求其次是什麼？被拔掉的本來的董事長，做得好好的。人家是真正的對於相關領域是有專業的博士。」立委（民）陳培瑜表示，「我們也祝福新的董事會可以順利的運作。在這之前，所有人事案的風風雨雨，也希望就此落幕。」雖然吳音寧無緣台肥董座，但也化解綠營可能面對的政治風暴。





