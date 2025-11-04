台肥董座年所得1500萬超過總統 藍批肥貓 卓揆：該檢討

台肥新任董事吳音寧並未如預期接任董座，國民黨立委李彥秀昨質疑，吳音寧若出任董座，年所得高達一五○○萬元，遠超過總統、閣揆與農業部長薪資，吳不需要任何「硬性」資格，只要農業部願意背書，就可爽領高薪當肥貓董座，她要求行政院全面檢討官派高層薪資，台灣是否還要有這麼多的酬庸與肥貓？行政院長卓榮泰坦言，「該檢討」。

國民黨立委林德福質詢說，原台肥董事長李孫榮本來任期到後年六月，為什麼突然下台？卓榮泰語帶保留說，人事調整異動當然有其特殊原因，但現在仍在過程中，等能跟大家報告時，自然會跟大家報告。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，「懸崖勒音寧，時猶未晚」，誰可以接受吳音寧去當「高薪實習董事長」，她除了跟民進黨關係好，拿不出任何實績，連綠營內部都有雜音，賴清德總統別用綠營得道雞犬升天模式，幸好最後「肥水沒落音寧田」。

民眾黨主席黃國昌指出，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸自家人，招致人民唾棄與反彈，吳音寧人事案才不得不臨時髮夾彎。從去年台灣金聯、再到今年台肥，凸顯賴政府人事進退失據、治理國政偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆，賴政府才願意稍加收斂；試問多少人能像吳音寧如此平步青雲，民進黨政府終將遭到民意反噬。

民進黨立法院團幹事長鍾佳濱說，對吳音寧的許多批評都是用過去的標籤，若要說酬庸，台北市前市長柯文哲任命高中同學李文宗當北捷董事長，以及不曾當捷運上班族的連勝文擔任悠遊卡公司董事長，「這才是酬庸、不專業」。

國民黨立委王鴻薇反嗆，連勝文是哥倫比亞大學法學碩士、博士，擔任悠遊卡公司董事長時讓公司由虧轉盈，絕對看得懂財報，「贏吳音寧不只一條街」；這次吳音寧台肥風波，是把國營事業淪為派系分贓酬庸，賴總統要負最大責任。

王鴻薇說，她過去曾揭露台灣金聯的董座人事呂政璋提名欠缺金融專業、三親等欠錢棄保潛逃，呂最後上任三天就請辭，還傳出賴總統震怒；民進黨接連的派系酬庸，吳音寧被視為英系人馬，這次爭議是不是要震怒前總統蔡英文？

「最強菜農」林佳新說，台肥土地開發的業務跟複雜程度超過外界想像，吳音寧去當董座，擺明把她放在火上烤，隨便一個經濟委員會立委都比她還熟土地開發問題。吳音寧是獨派跟英系的人馬，賴清德這招跟當初對待呂政璋一樣，讓「小音寧」被刷數天後圖窮匕見，賴知道內外反彈會很大，只是為了安撫派系，順勢再推出新人選的手段而已。

