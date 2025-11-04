台肥董座年薪有多高？郭正亮曝：綠營基層不認同吳音寧

吳音寧即將出任台肥董事長，據傳年薪高達1500萬，引起社會各界的關注與質疑。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨農業縣市的立委及首長對於吳音寧的任命幾乎沒有任何支持，甚至出現基層大反彈的情況。他強調，台肥並非僅僅是一家肥料公司，而是一家涉及大量土地開發的企業，經手的交易金額驚人。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮直呼，「所以你去想一想，這個簡直是匪夷所思！就是這個人（賴清德）可以剛愎自用到這個程度。」而且大罷免還輸成那樣，尤其是在賴清德的堅持下，這種情況更是令人擔憂。他提到，若賴清德不願意妥協，將會影響到未來的選舉結果，特別是在台南和高雄這兩個關鍵城市。

廣告 廣告

吳音寧將出任台肥董事長。（圖／吳音寧臉書）

民眾黨台北市議員陳世軒進一步表示，針對2026的地方選舉，賴清德就要推派他的子弟兵，這是賴清德的個性，如果他會妥協，朝野不會變成這個樣子，所以他認為以賴清德一定會想盡辦法讓自己人當選。

陳世軒強調，賴清德就是這麼固執，他不會管你三七二十一。

延伸閱讀

影/賴清德遭美學者點名「魯莽」 郭正亮翻字典曝弦外之音

高雄環保局抹黑柯志恩遭抓包！郭正亮：陳其邁壓力大

影/《時代》雜誌批賴清德「魯莽」！郭正亮：他們看不下去了