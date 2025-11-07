台肥董座換人 陳駿季仍挺吳音寧有專業

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，空降台肥董座引發外界不滿聲浪，最後僅任董事。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 台肥公布人事案，一度傳出由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任，但最後由原任總經理張滄郎接任董事長，吳音寧擔任董事。國民黨立委王鴻薇今（7）日質詢此事，痛批政府人事任命草率。農業部長陳駿季回應，台肥是上市公司而非國營事業，性質不同，並表示吳音寧「對農業本身的產業範疇是夠了解的」。

王鴻薇質詢時說，政府最近在人事安排上屢次出現大轉彎，包含吳音寧原被宣布出任台肥董事，但最終並未擔任董事長。去年還有台灣金聯董事長呂政璋，上任3天傳出因總統賴清德「震怒」，隨即下台。還有經濟部主導成立的綠能科技中心前執行長鄭亦麟，出任台智電副總經理後也因涉案遭聲押。

王鴻薇質疑，這些重要國營事業人事安排「為何如此草率」？並直言台肥雖為上市公司，但農業部持有近四分之一股權，質疑農業部不可推卸責任。她指責陳駿季「還好意思強辯」，並說若沒有農業部的支持，「吳音寧可以當董事長嗎？可以當董事嗎？」

陳駿季回應，台肥是上市公司而非國營事業，性質不同，並表示吳音寧「對農業本身的產業範疇是夠了解的」。王鴻薇則反問，既然肯定吳音寧，農業部是否應讓她直接擔任董事長，並要求農業部對相關人事決策「難道不應該檢討？」但陳駿季重申，吳音寧「對農業本身產業範疇是夠了解的」，強調其專業背景。

