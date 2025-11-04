台肥董座落馬任董事 吳音寧：政治口水是一時

台肥公司董事長人事變動引起廣泛關注，原本外界預期由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任董座，但10月4日董事會結果出乎意料，吳音寧僅被任命為董事，而台肥總經理張滄郎則出線成為新任董事長。此人事案引發朝野不同解讀，國民黨立委質疑是否因外界批評聲浪而臨時變更人選，農業部長陳駿季則表示前董事長已完成階段性任務。吳音寧事後透過社群媒體回應，表示政治口水只是暫時的，她會繼續努力向前。

行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季。（圖／TVBS）

台肥新任董事長張滄郎在董事會後與董事們一同亮相，比讚合影，但新任董事吳音寧卻缺席董事會。對於吳音寧擔任董事一事，行政院長卓榮泰表示，可以借重吳音寧在產業知識和經營管理方面的過去經驗。農業部長陳駿季解釋，先前的董事長李孫榮已完成階段性任務，希望朝向更制度化的方向發展。

台肥董事會。（圖／TVBS）

這次人事案的發展與外界預期大相逕庭。台肥於10月31日公布農業部撤換董事法人代表，由吳音寧擔任。原本的董事長李孫榮任期到2027年，卻在上任一年多後遭撤換，因此傳言吳音寧接任董座將無懸念。然而，10月4日的董事會投票結果卻是由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧則擔任董事。

國民黨立委林德福質疑，此人事變動是否因為外界撻伐才緊急調整，讓總經理趕快上任。對此，農業部表示尊重台肥董事會的決定，但在野黨無法接受這樣的說法。更有消息指出，農業部早已為吳音寧擬好上任感言，而且連民進黨內部都對「台肥小音」有很大反彈。

國民黨立委林德福。（圖／TVBS）

吳音寧事後僅在社群媒體發文表示：「政治的口水是一時的，不管在什麼位置，繼續努力勇敢向前。」國民黨立委牛煦庭認為，這樣的臨時調動很可能只是派系妥協的結果，任何位置都不應該淪為酬庸籌碼。而民進黨立委張雅琳則為吳音寧抱不平，指出在野黨對吳音寧的攻擊有增無減，完全忽略她在北農擔任經理的相關專業。

