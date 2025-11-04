台肥董座落馬任董事 吳音寧：政治口水是一時
台肥公司董事長人事變動引起廣泛關注，原本外界預期由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任董座，但10月4日董事會結果出乎意料，吳音寧僅被任命為董事，而台肥總經理張滄郎則出線成為新任董事長。此人事案引發朝野不同解讀，國民黨立委質疑是否因外界批評聲浪而臨時變更人選，農業部長陳駿季則表示前董事長已完成階段性任務。吳音寧事後透過社群媒體回應，表示政治口水只是暫時的，她會繼續努力向前。
台肥新任董事長張滄郎在董事會後與董事們一同亮相，比讚合影，但新任董事吳音寧卻缺席董事會。對於吳音寧擔任董事一事，行政院長卓榮泰表示，可以借重吳音寧在產業知識和經營管理方面的過去經驗。農業部長陳駿季解釋，先前的董事長李孫榮已完成階段性任務，希望朝向更制度化的方向發展。
這次人事案的發展與外界預期大相逕庭。台肥於10月31日公布農業部撤換董事法人代表，由吳音寧擔任。原本的董事長李孫榮任期到2027年，卻在上任一年多後遭撤換，因此傳言吳音寧接任董座將無懸念。然而，10月4日的董事會投票結果卻是由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧則擔任董事。
國民黨立委林德福質疑，此人事變動是否因為外界撻伐才緊急調整，讓總經理趕快上任。對此，農業部表示尊重台肥董事會的決定，但在野黨無法接受這樣的說法。更有消息指出，農業部早已為吳音寧擬好上任感言，而且連民進黨內部都對「台肥小音」有很大反彈。
吳音寧事後僅在社群媒體發文表示：「政治的口水是一時的，不管在什麼位置，繼續努力勇敢向前。」國民黨立委牛煦庭認為，這樣的臨時調動很可能只是派系妥協的結果，任何位置都不應該淪為酬庸籌碼。而民進黨立委張雅琳則為吳音寧抱不平，指出在野黨對吳音寧的攻擊有增無減，完全忽略她在北農擔任經理的相關專業。
更多 TVBS 報導
吳音寧台肥董座夢碎 黃國昌酸：酬庸遭唾棄才臨時髮夾彎
吳音寧台肥董座沒了 周玉蔻讚：卓榮泰救了自己和民進黨
快訊／確定了！台肥張滄郎接任新董座 吳音寧僅任董事
接台肥董座？ 吳音寧突發形象照：在什麼位置都要勇往向前
其他人也在看
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 12 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 7 小時前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
鴻海從牛皮股變「大象跳舞」！搭電動車與AI順風車 外資喊衝400元 鴻家軍能跟著一起飛？｜盤點概念股
鴻海（2317）過往一直被稱為「牛皮股」，股本大、漲得慢、籌碼沉重，2024年開始股價拔地而起，「大象跳舞」也讓鴻家軍受到市場關注。從iPhone到電動車、又搭上AI，鴻海的營運項目看似包山包海，鴻海到底是做什麼的公司？被稱為「鴻家軍」的集團股有哪些？能跟著鴻海一起吃香喝辣嗎？Yahoo奇摩財經編輯室帶你了解鴻海與集團股的前景，同時也不忘觀察潛在的風險。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家》台肥董事長改選 總經理張滄郎接任
台肥（1722）今日召開董事會，據知情人士透露，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務，至於外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。農業部10月底撤換董事法人代表，台肥前董座李孫榮換成吳音寧，引爆外界爭議，昨日台肥晚間再度公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理自由時報 ・ 13 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
手握AI伺服器UBB技術！這檔「股價強噴28%」登強勢股王 還同步入列注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（3）日上漲101.24點，收在28,334.59點，漲幅0.36%，成交金額5632.37億元。AI伺服器需求爆炸式成長，高技（5439）因...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
中工強漲內幕》爆遭寶佳狙擊 董座發《出師表》搶救經營權
中華工程（2515）3日接連發布聲明，指遭寶佳集團旗下公司「堡新投資」狙擊，短...信傳媒 ・ 17 小時前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前