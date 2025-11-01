台肥董座震撼彈！吳音寧接掌「即日生效」 李孫榮上任1年多去職

新任台肥董座吳音寧。資料照



台灣肥料公司昨（10/31）日晚間無預警公告，董事長一職將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，接替原農業部派任的法人代表李孫榮，並自公告日起即刻生效。突如其來的人事異動讓不少員工備感震驚，直呼事前沒有聽說。

根據台肥公告，農業部改派法人董事代表人，原由環境工程博士李孫榮出任，改由吳音寧接棒。李孫榮原任期自2024年6月26日起至2027年6月25日止，僅上任一年多便遭異動，台肥董事長即日起換人。

廣告 廣告

現年46歲的吳音寧，曾任台北農產運銷公司總經理，後於2020年投入彰化縣立委選戰未果，轉任行政院中部聯合服務中心副執行長。李孫榮則為美國德拉瓦大學環境工程博士，長期致力於環保與土壤健康研究，曾任嘉南藥理大學校長及環境永續學院院長。上任以來積極配合政府政策推動農業減碳，並投入氫能技術與綠能應用領域，深受產官學界肯定。

政壇傳出，人事異動前台肥毫無異狀，僅在兩天前，台肥舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀請農業部、環境部、農糧署及多所大學與農會代表共襄盛舉，李孫榮仍全程主持活動，未透露任何離任跡象，李孫榮去職消息一出讓各方都相當錯愕。

更多太報報導

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光