台肥頻爆酬庸 學者：農業部的錯

台肥總經理陳右欣。（本報資料照片）

台肥近期酬庸爭議頻傳，先於民國114年底傳出有意讓行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧任職董事長，後來則由農業部專門委員出身的陳右欣接任總經理，近來更爆出陳右欣假學歷爭議。由於吳、陳2人的經歷在外界看來，都未達可擔下重責的資格。學者直言，台肥有此安排，在於最大股東為農業部，更掌握了人事任命權，淪為政治酬庸工具不足為奇。

台肥原屬國營事業，後續在提升經營績效、強化競爭力的考量下，於民國88年移轉民營，公股持股比率降至50％以下，但台肥最大股東仍為政府部門，其中以農業部持股比率達24％最高，因此在董事會6名董事中，農業部代表就達5位。

廣告 廣告

國立東華大學教授施正鋒表示，台肥雖是民營企業，實際上仍受農業部影響，主要原因是農業部雖然對台肥握有持股與掌握人事任命權，但因農業部對台肥持股比率未過半，因此不需要接受立法院的監督，導致台肥人事任命一直處於灰色地帶。

施正鋒說，加上當前台肥高層人事任命僅以「聽話、配合」為標準，而非以專業與經營能力為出發點，形同讓企業淪為政治酬庸、綁樁固選票的工具。

國立台灣大學農經系前系主任徐世勳指出，台肥並非直接涉及國防、外交或糧食安全，政府並無持續介入、甚至干涉人事任命的必要，應逐步釋出公股、推動真正民營化，才能讓企業完全擺脫政治包袱；若短期內難以全面民營化，至少應將公股比率壓低至不具實質決策影響力的程度，才能在避免政治酬庸的同時，也促進企業發展。