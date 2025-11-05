台胞證落地簽增至100個口岸 陸委會回應了

▲中國國台辦25日宣布，7月1日起至2027年12月31日，首次申辦台胞證免證件費，近期再宣布增加口岸。（圖／翻攝自海峽兩岸創業投資加盟微信公眾號）

[NOWnews今日新聞] 中國國家移民管理局3日宣布，將擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證（台胞證）口岸範圍，由現有58個增加至100個。對此，陸委會今（5）日提醒，赴中國大陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

陸委會表示，從國人赴中國大陸的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，因此會以落地簽方式嘗試入境中國大陸，只會是少數民眾。政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴陸意願。

陸委會指出，對於近年國人反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益。另外，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

